Netflix anuncia 'Copenhagen Cowboy', su primera serie con Nicolas Winding Refn

En 2019 Nicolas Winding Refn demostró que conciliar su visión autoral con los ritmos televisivos no le suponía ningún desafío: así es como logró que Amazon Prime Video le financiara Demasiado viejo para morir joven, inclasificable serie que protagonizó Miles Teller. El cineasta danés acometía este proyecto luego de triunfar entre la crítica con propuestas como The Neon Demon, Valhalla Rising, Bronson o su película más conocida entre el gran público, Drive, consolidando una gran afinidad por el noir de narrativa tan libre como ominosa. El caso es que Refn, tras colaborar brevemente con su colega Hideo Kojima en el videojuego Death Stranding, ha descubierto que se siente cómodo en el ámbito seriado.

De ahí que su siguiente proyecto (al margen de The Avenging Silence, film del que no se sabe mucho) sea otra serie. Una cuya realización ha motivado que vuelva a su Dinamarca natal (donde, si excluimos la financiación de The Neon Demon, no había trabajado en 15 años), y que se asocie con Netflix. El resultado es Copenhaguen Cowboy, descrita previsiblemente como una “serie noir inquietante y bañada en neón”. Copenhaguen Cowboy se centra en una heroína llamada Miu (Angela Bundalovic) que se infiltra en los bajos fondos criminales de Copenhague. La serie se compone de seis episodios y ya ha concluido su rodaje en Dinamarca, teniendo previsto estrenarse en Netflix a finales de año.

Deadline se hace eco de los primeros detalles, así como del hecho que Winding Refn no descarta seguir trabajando con Netflix tras esta serie. “Con Copenhagen Cowboy vuelvo a mi pasado para dar forma a mi futuro creando una serie, una expansión de álter-egos en constante evolución, ahora en la forma de mi joven heroína, Miu”, declara con el aplomo que acostumbra. “Colaborar con Netflix y crear esta serie ha sido una experiencia maravillosa a todos los niveles. No solo los veo como mis socios en futuras aventuras por venir, sino también como mis amigos. Ha nacido un nuevo término: Netflix Winding Refn”.

Copenhaguen Cowboy es, por tanto, la primera serie de 'Netflix Winding Refn', donde Bundalovic está acompañada por otros intérpretes como Lola Corfixen y Zlatko Buric. Jenny Stjernströmer Björk, productora de Netflix, ha bendecido esta unión: “Nos encanta poder anunciar nuestra asociación con Nicolas Winding Refn, uno de los cineastas más aclamados de Dinamarca, y que lo hemos traído de vuelta para una serie local tras más de 15 años en el extranjero”.

