‘Naomi’: Ava Duvernay desarrollará una nueva serie de DC para The CW

Hace un par de semanas sabíamos que Ava DuVernay, luego de triunfar en Netflix con Así nos ven (y lograra hacer olvidar gracias a ella que había dirigido Un pliegue en el tiempo), se había involucrado en el desarrollo de DMZ, ambiciosa miniserie basada en los cómics del mismo nombre que llegaría a HBO Max alrededor de 2021 y contaría con ella como directora. No es el único proyecto relacionado con las viñetas en el que se ha involucrado DuVernay, sin embargo, ya que The Hollywood Reporter recoge que es una de las principales responsables de Naomi: una nueva serie basada en una marca de DC y destinada a engrosar la parrilla de The CW.

Naomi es un cómic de 2019 desarrollado por Brian Michael Bendis y David F. Walker con las ilustraciones de Jamal Campbell, y narra la historia de la heroína adolescente homónima. Naomi vive en un humilde pueblo estadounidense que de un día para otro es asolado por varios fenómenos sobrenaturales que convencerán a Naomi de abandonarlo para emprender un viaje en busca de sus orígenes; uno que le llevará desde su hogar al desbarajuste de realidades producto de experimentar con el multiverso. Se trata, en efecto, de una quintaesencial historia young adult perfectamente apropiada para una cadena como The CW.

DuVernay se aliaría con Jill Blankenship para desarrollar la serie, y Naomi está concebida como un intento de darle otra dirección a las series juveniles de The CW. De hecho, y aunque Blankenship trabajara en Arrow, el formato destaca por ser la primera serie del canal que no está producida por Greg Berlanti, queriendo renovar la plantilla superheroica una vez han concluidas Supergirl, Black Lightning y la citada Arrow. No está claro si Naomi tendría relación con el Arrowverse espoleado por las series citadas y otras como Batwoman, The Flash o Legends of Tomorrow (Stargirl, aunque también es de Berlanti, no forma parte del universo), así que de momento supondremos que será una historia independiente.