Muere Tony Sirico ('Los Soprano') a los 79 años

Este viernes murió en Fort Lauderdale, Florida, el actor Tony Sirico. Tenía 79 años, y aunque no ha trascendido la causa de la muerte, sí se sabe que sufría demencia desde hace tiempo, así como problemas cardíacos crónicos. El papel más conocido de Sirico fue el de Paulie ‘Walnuts’ Gualtieri durante las cinco temporadas de Los Soprano, entre 1999 y 2003, como miembro de la familia del Tony Soprano que encarnó James Gandolfini y su principal confidente. Según ha declarado su representante desde hace 25 años Bob McGowan, al Hollywood Reporter, Sirico “no solo era un cliente leal, también era un buen amigo”.

Sirico nació en 1942 en Nueva York, y luego de servir en el ejército fue miembro de la familia mafiosa de los Colombo. Debido a su militancia, Sirico fue arrestado en numerosas ocasiones, descubriendo la actuación en la cárcel. Cuando decidió reformarse, su ascendencia y peculiar carácter motivaron que fuera elegido múltiples veces para personajes con vinculación a la mafia: así ocurrió con su debut para el cine en Joe el loco, biopic de Joey Gallo estrenado en 1974. En 1990 desempeñaría un pequeño papel en Uno de los nuestros de Martin Scorsese y poco después iniciaría una larga colaboración con Woody Allen.

Allen le eligió para papeles secundarios en Balas sobre Broadway (1994), Todos dicen I love you (1996), Desmontando a Harry (1997), Celebrity (1998) y Wonder Wheel (2017). Sirico intervino en la comedia gangsteril Mickey ojos azules (1999) y en Copland (1997), antes de que David Chase le eligiera como uno de los grandes protagonistas de Los Soprano. Sirico conquistó al público en la piel del entrañable Paulie, tan leal y divertido como peligroso si se daban las circunstancias. Al margen de la serie de HBO, también ejerció de actor de doblaje en Padre de familia o Padre made in Usa, y participó en Corrupción en Miami o Chuck.

Su último trabajo como intérprete tuvo lugar en el thriller de este mismo año Respect the Jux. Vía Instagram, su compañero de Los Soprano Michael Imperioli (con quien compartió uno de los episodios más recordados: aquél en el que Paulie y Christopher Moltisanti se perdían en la nieve), ya le ha dedicado unas palabras: “Me duele decir que mi querido amigo, colega y compañero del crimen, el gran TONY SIRICO, ha fallecido hoy. No había nadie como Tony: tan duro, tan leal y con un gran corazón como nadie que haya conocido”, escribe Imperioli. “Estuve a su lado en los buenos y los malos momentos, pero sobre todo en los buenos. Y nos reímos mucho”.

Chase, creador de Los Soprano, le ha descrito como “una joya en la medida que los budistas describen una joya: un maestro sobrenatural”. “Pero no un maestro zen. Era tan divertido, tan ingenioso, tan talentoso. Me alegro mucho de que cuando estaba entre los 50 y los 60 se diera cuenta de lo talentoso que era. Precisamente ayer estuve pensando en él, recordando que fue una de las principales razones del éxito de Los Soprano”. Otras figuras de la serie, como Lorraine Bracco y Steve Van Zandt, también han homenajeado a Sirico en redes sociales.

