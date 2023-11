Muere a los 95 años Robert Butler, el director que dio forma a la TV con 'Batman', 'Star Trek' y 'Canción triste de Hill Street'

El pasado 3 de noviembre falleció en Los Ángeles Robert Butler, según se hace eco Hollywood Reporter. Este veterano director contaba con 95 años, y entre los años 60 y los 90 fue una figura esencial de la televisión estadounidense. Se retiró antes de llegar el nuevo milenio, aunque justo hacia 2001 recibió el premio Robert B. Aldrich Achievement por su trayectoria televisiva y más tarde, en 2015, el Sindicato de Directores le recompensó igualmente con una mención honorífica.

Nacido en el mismo Hollywood, Butler ejerció de músico en el programa radiofónico de Hoagy Carmichael cuando solo era un adolescente, obteniendo más tarde un puesto en la CBS como acomodador sobre el que fue escalando. A finales de la década de los 50 ya estaba dirigiendo episodios de series de televisión, y a mediados de la década siguiente empezaron a llegar sus proyectos más conocidos. Por ejemplo la mítica serie de Batman, con Adam West y Burt Ward, de la que se encargó de rodar el piloto en 1966, y de la que dirigió dos episodios posteriores. También en 1966 se encargó del piloto original de Star Trek.

Este, sin embargo, no llegó a ver la luz (aún no incluía a William Shattner), pero igualmente a Butler no le faltaba trabajo por entonces. Tras un par de encargos en Disney (concretamente dentro del marco de El mágico mundo de Disney), la Casa del Ratón le dio oportunidad de probar con el largometraje en Mi cerebro es electrónico: una comedia de ciencia ficción protagonizada por Kurt Russell que tuvo mucho éxito. Así que Butler también rodó la secuela, Te veo y no te veo, y otro film con Russell donde le acompañaba un chimpancé, Un ejecutivo muy mono.

Para Disney también dirigiría en los 70 Don Quijote del Oeste y La herencia de los Bloodshy. Años más tarde se encargaría de la comedia Los albóndigas en remojo y de Turbulencia a mediados de los 90, cercana ya su jubilación. Butler no hizo mucho más cine, aunque fue muy aclamada su labor con El caballero de azul en 1973, que protagonizaba William Holden y suponía la primera miniserie de cuatro horas rodada en EE.UU. El caballero de azul inspiró una serie homónima con George Kennedy, de la que Butler también se encargó de rodar el piloto.

Iniciados los 80 Butler también se responsabilizó del despegue de Canción triste de Hill Street, y de la popular Remington Steele que llevaría a Pierce Brosnan a la fama. En el marco de la televisión estadounidense, pocos podían presumir por tanto del currículum de Butler. Aparte de los títulos citados, este realizador incansable también trabajó en La dimensión desconocida, Lancer, El show de Dick van Dyke, Los intocables, El fugitivo, Misión imposible, Colombo y Lois y Clark: Las nuevas aventuras de Superman.

