Muere Mark York, el actor que daba vida a Billy Merchant en 'The Office'

El actor Mark York, conocido por interpretar a Billy Merchant de la segunda a la quinta temporada de The Office, ha muerto a los 55 años tras padecer una breve e inesperada enfermedad, aunque no se ha desvelado cuál. York fallecía el 19 de mayo en el Hospital Miami Valley, cerca de Arcanum, Ohio, lugar en el que creció.

Según el obituario que ha compartido Kreitzer Funeral Home (vía Deadline), York se quedó parapléjico en 1988, tras sufrir un accidente de coche casi mortal. Después del incidente, regresó a la escuela y, a través de un amigo, se enamoró de la actuación.

En la biografía de su página web, se puede leer: "Como actor, trata de abrir las mentes de los directores de casting y otros en Hollywood, para que también vean a personas en silla de ruedas en papeles de médicos, abogados, hombres de negocios y demás, porque lo son".

Como intérprete, le hemos podido ver en series como CSI: Nueva York o No con mis hijas, así como en las películas A.I. Inteligencia Artificial, de Steven Spielberg, y Going All the Way, junto a Ben Affleck.

Pero, sin duda, el proyecto que lo lanzó a la fama fue la ya mencionada The Office norteamericana, en la que daba vida al agente inmobiliario del parque de oficinas en el que se se situaba Dunder Mifflin. El personaje era también parapléjico y tenía que lidiar a diario con la conducta inadecuada de Michael Scott (Steve Carell).