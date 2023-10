Muere la actriz Haydn Gwynne ('Roma', 'The Crown') a los 66 años

Este viernes 20 de octubre fallecía Haydn Gwynne, actriz inglesa cuyo trayectoria se extiende desde finales de los 80 y atravesó cine, televisión y teatro. “Con gran tristeza compartimos que, tras su reciente diagnóstico de cáncer, la estrella del teatro y la pantalla Haydn Gwynne falleció en el hospital en la madrugada del viernes 20 de octubre, rodeada de sus queridos hijos, familiares y amigos cercanos”, ha declarado su agente a medios como la BBC. Gwynne, de 66 años, conoció su diagnóstico hace meses, y según lo hizo se retiró de la obra de Cameron Mackintosh que estaba representando, Stephen Sondheim’s Old Friends.

También tenía pendiente participar en la nueva temporada de The Windsors, cuyo rodaje se había paralizado por el fallecimiento de Isabel II e iba a comenzar entre finales de este año o principios del siguiente, con el objetivo de seguir parodiando a la familia real británica. Gwynne había debutado para la televisión en Nice Work, trabajando desde entonces en títulos destacados como Peak Practice, Merseybeat o un drama histórico tan aclamado como Roma en HBO, donde interpretó a la mujer de Julio César, Calpurnia. En 2010 la vimos con un pequeño rol en El gran juego, último capítulo de la primera temporada de Sherlock.

Antes había sido nominada al BAFTA por un papel principal en el telefilm Drop the dead donkey. Los mayores reconocimientos, sin embargo, los tuvo al final de su carrera, al menos por parte del gran público. Y es que se convirtió en un rostro regular de la comedia paródica The Windsors, donde interpretó a Camilla, pero además fue fichada para la quinta temporada de The Crown, en 2022. Ahí interpretó a Susan Hussey, duquesa y dama de honor de la Isabel II de Imelda Staunton.

Dentro del circuito teatral, su aparición más conocida fue en el musical Billy Elliot interpretando a la profesora, y siendo nominada a un Olivier y un Tony por ello. También llegó a interpretar a Margaret Thatcher en The Audience, y protagonizó una versión de Mujeres al borde de un ataque de nervios de Almodóvar para las tablas.

