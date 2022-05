Muere el actor Mike Hagerty (‘Friends’) a los 67 años

Ha muerto a los 67 años Mike Hagerty, a quien podíamos ver no hace mucho encabezando la serie de HBO Somebody Somewhere. Precisamente la cadena se ha hecho eco de la muerte: “Nos entristece la noticia del repentino fallecimiento de Mike Hagerty. Miembro de la familia HBO desde hace muchos años, su último papel como el padre de Bridget Everett en Somebody Somewhere demostró su especial talento para darle corazón a la actuación. Era un placer trabajar con Mike y aportaba calidez y amabilidad a todos los que le conocían. Enviamos nuestras profundas condolencias a su familia y amigos”. La citada Everett, coprotagonista de este drama, también le ha rendido homenaje en Instagram: “Amé a Mike en el instante en que lo conocí”.

“Era tan especial. Cálido, divertido, nadie era extraño para él. Estamos devastados por su muerte. Mike era adorado por todo el reparto y equipo de Somebody Somewhere. Nuestros pensamientos están con su esposa y su familia”. Hagerty nació en 1954 en Chicago, y desde que empezó a desempeñar pequeños papeles para televisión en los años 70 nunca dejó de trabajar. A lo largo de los 80 se puso a las órdenes de Walter Hill en dos ocasiones, para El gran despilfarro (protagonizada por Richard Pryor y John Candy) y Danko: Calor rojo (con Arnold Schwarzenegger). También intervino en la comedia de 1985 Un mar de líos, con Goldie Hawn y Kurt Russell, consolidando en esta década su faceta como actor de carácter en series de gran éxito de audiencia.

Así es como hizo apariciones en Cheers, La historia del crimen, Matrimonio con hijos, Aquellos maravillosos años, Enredos de familia o Star Trek: La nueva generación, encontrando un hueco igualmente en la icónica Seinfeld. Llegados los 90 afrontó papeles secundarios, siempre dependientes de su vis cómica, en las películas Wayne’s World, Austin Powers: La espía que me achuchó o Inspector Gadget de Disney. Fue más o menos por entonces cuando encontró su personaje más famoso, como el señor Teeger de Friends. Hagerty solo apareció en cinco episodios, pero su interpretación del huraño casero del edificio donde vive la pandilla condujo a varios momentos memorables.

Desde entonces ya no se apartó de la televisión, expandiendo su currículum con otras series célebres como Boston Legal, CSI, Glee, Anatomía de Grey, Shameless o Brooklyn Nine-Nine. Su último papel tuvo lugar, por fin con alcance protagónico tras una trayectoria de secundarios, en la citada Somebody Somewhere.

