Muere el actor y cantante David Soul ('Starsky y Hutch') a los 80 años

Ha fallecido David Soul, cantante y prolífico intérprete conocido por integrar la dupla de Starsky y Hutch junto a Paul Michael Glaser. Según ha declarado su esposa Helen Snell a medios como Hollywood Reporter, murió “tras una valiente batalla por la vida en amorosa compañía de su familia”. “Compartió muchos dones extraordinarios en el mundo como actor, cantante, narrador, artista creativo y querido amigo. Su sonrisa, su risa y su pasión por la vida serán recordadas por los muchos cuyas vidas ha tocado”. Además de su actividad cinematográfica y televisiva, la faceta musical de Soul le llevó a telonear a Frank Zappa o The Byrds, y a arrasar en las listas de éxitos con Don’t Give Up on Us o Silver Lady.

Estos hits se dieron a lo largo de la década de los 70, cuando Soul ya había encontrado los aplausos del público a través de su presencia en Starsky y Hutch. Antes de esto Soul, nacido en Chicago, se había interesado por la música y debutado como actor en el circuito teatral de Nueva York, combinando ambas aficiones hasta tener en 1968 su primera gran oportunidad en la televisión, integrando el reparto de la serie Here Comes the Brides. A principios de la siguiente década tuvo un pequeño papel en Johnny cogió su fusil y se enfrentó a Clint Eastwood en Harry el fuerte. Llegado 1975 fue fichado para encarnar a Kenneth ‘Hutch’ Hutchinson en Starsky y Hutch junto a Paul Michael Glaser.

Esta serie policíaca, ambientada en la ficticia Bay City y recordada tanto por la dupla protagonista como por el icónico coche que conducían (el Ford Gran Torino), se emitió en ABC entre 1975 y 1979. William Blinn fue su creador, y Soul llegó a dirigir algún episodio como más tarde haría en otras series como Corrupción en Miami o Crime Story, ambas apadrinadas por Michael Mann. Al poco de concluir la serie Soul se asoció con Tobe Hooper para dos proyectos donde sería el protagonista: Phantasma II y la reivindicada miniserie El misterio de Salem’s Lot, basada en la novela homónima de Stephen King.

En 1983 sucedió a Humphrey Bogart en una serie remake de Casablanca, y cinco años después formó parte de Cita con la muerte, nuevo caso del Hércules Poirot interpretado por Peter Ustinov. Llegados los 2000 Soul se había nacionalizado británico, y en sus últimos años desempeñó cameos tanto para la adaptación de Starsky y Hutch que dirigió Todd Phillips en 2004 (donde los protagonistas pasaban a ser Ben Stiller y Owen Wilson), como para Filth con James McAvoy. En ambas películas sonaron sus dos grandes éxitos radiofónicos, Don’t Give Up on Us y Silver Lady.

