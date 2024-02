'El ministerio del tiempo' contra 'Ministry of Time': ¿ha plagiado la BBC la serie de Javier Olivares?

A lo largo de la emisión de El ministerio del tiempo se fue desarrollando un fenómeno fan bastante novedoso en España. Temporada a temporada fue aglutinándose una base de “ministéricos” que impulsaban una entusiasta conversación en redes sobre la serie de ciencia ficción creada por Javier Olivares y su hermano Pablo. Durante esta emisión, por otra parte, no faltaron comentarios malintencionados en torno a lo mucho que se parecía El ministerio del tiempo a ciertos elementos de Doctor Who, pero al final parece que más bien han sido otras entidades las que han querido plagiar la serie de Televisión Española.

En 2016 NBC emitió Timeless. Una serie de similitudes tan acusadas con El ministerio del tiempo que los creadores tuvieron que acudir a los tribunales, resolviéndose con un acuerdo judicial. Entonces no hablábamos, aún así, de un plagio tan clamoroso como el que apunta a ser una serie anunciada por la británica BBC el pasado 21 de febrero. Se trata de una serie titulada precisamente The Ministry of Time, y se basaría en una novela del mismo título a cargo de Kaliane Bradley… que todavía ni siquiera ha llegado a las librerías. Se publicaría en mayo, paralelamente al estreno de la serie.

La serie está apadrinada por una productora tan ilustre como A24 y su showrunner es Alice Birch (Gente normal). Y, como no podía ser de otra forma, el argumento tiene también muchos puntos en común. The Ministry of Time haría referencia a “un departamento del gobierno que reúne a ‘expatriados’ de distintos puntos de la historia en un experimento para probar la viabilidad de los viajes en el tiempo”. Los llamados “expatriados” serían un soldado de 1845, llegado de una expedición en el Ártico de sir John Franklin, junto a un capitán del ejército de la Primera Guerra Mundial, una víctima de la peste bubónica, una viuda de la Revolución Francesa y un soldado del siglo XVII.

Estos personajes lidiarán con las confusiones de nuestro presente, así como con una trama de corrupción en el seno del propio ministerio. La trama recuerda enormemente a lo que ocurría con el reparto de la serie de TVE (compuesto por Aura Garrido, Hugo Silva, Nacho Fresneda y Rodolfo Sancho), de tal forma que según se ha enterado Internet se han acumulado las quejas y las bromas acerca de la costumbre de los ingleses de robar patrimonio cultural. También, obviamente, la polémica ha llegado a oídos de Javier Olivares, que ha manifestado su estupor por la jugarreta de la BBC vía Twitter.

Que te plagien la NBC (acuerdo judicial, no es opinión) y la BBC (mismo título e idea) demuestra que tan mal no lo hicimos con El Ministerio del Tiempo.

Pienso que al ser de TVE y patrimonio público estaría bien que alguien tuviera el orgullo de actuar.

No sé... Digo yo, eh... https://t.co/wlQDXX2x8k — javier olivares (@olivares_javier) February 23, 2024

“Que te plagien la NBC (acuerdo judicial, no es opinión) y BBC (mismo título e idea) demuestra que tan mal no lo hicimos con El ministerio del tiempo. Pienso que al ser de TVE y patrimonio público estaría bien que alguien tuviera el orgullo de actuar. No sé… digo yo, eh”. Olivares animaba así a RTVE a tomar alguna medida, luego de que la serie (finalizada en 2020), llegara a ganar dos premios Ondas durante su andadura. La televisión nacional ha terminado respondiendo en efecto, con otro tuit.

Ni RTVE ni la productora de 'El Ministerio del Tiempo' (@MdT_TVE) han otorgado ninguna licencia a BBC ni a productoras para su adaptación.



RTVE solicitará explicaciones a BBC sobre el anuncio que realizó sin perjuicio de los derechos que le asisten en defensa de sus intereses. pic.twitter.com/aB3n6KNMl7 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) February 23, 2024

RTVE ha confirmado que ni ellos ni la productora de la serie “han otorgado ninguna licencia” a la BBC, con lo que en efecto hablaríamos de un plagio y hay que pedirle explicaciones al canal británico. Veremos si El ministerio del tiempo y The Ministry of Time no se tienen que acabar viendo las caras en los tribunales.

