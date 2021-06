Milo Ventimiglia se incorpora a 'La maravillosa Sra. Maisel' en la cuarta temporada

Milo Ventimiglia ha dicho adiós a This Is Us, como el resto del reparto de la emotiva serie, pero no ha tardado en encontrar una nueva vía de acceso a nuestras pantallas. De hecho, esta viene por una mano conocida y amiga: la de Amy Sherman-Palladino, creadora de Las chicas Gilmore y La maravillosa Sra. Maisel.

A esa última serie es a la que se va a incorporar Ventimiglia en su cuarta temporada, de futuro estreno en Amazon Prime Video. Así se reúne con Sherman-Palladino, quien le dio el papel de Jess Mariano en Las chicas GIlmore. Ahora, gracias a la Sra. Maisel, podremos disfrutar de este peculiar reencuentro creativo que ha adelantado TVLine.

Ventimiglia apareció en 37 episodios de Las chicas Gilmore y su personaje de Jess Mariano estuvo a punto de protagonizar un spin-off de la serie en torno a su vida en California. Aunque el proyecto no llegó a salir adelante, el actor retomó a Jess con ocasión de los episodios especiales Las 4 estaciones de las chicas Gilmore.

Antes de él, otro de los protagonistas de This Is Us ya se dejó ver en La maravillosa Sra. Maisel. Fue Sterling K. Brown durante la tercera temporada de la multipremiada serie protagonizada por Rachel Brosnahan, que también ha acogido anteriormente muchos otros rostros de Las chicas GIlmore, como Alex Borstein, Liza Weil, Brian Tarantina o Emily Bergl.

El papel que desempeñará Milo Ventimiglia en la cuarta temporada de La maravillosa Sra. Maisel todavía se mantiene en secreto, pero seguramente sabremos mucho más a medida que se acerque la fecha de estreno de la próxima tanda de episodios.

