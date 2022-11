'Miércoles' en Netflix: cómo ser una 'sad girl' gótica adolescente sin miedo a no encajar

Cuando se hizo pública la noticia de que Tim Burton iba a dirigir los cuatro primeros capítulos de la nueva serie de terror cómico de Netflix, Miércoles, basada en la primogénita de la familia Addams, algo hizo clic en todos nosotros.

Dos piezas que de pronto encajaban a la perfección. Si por algo es conocido el director es precisamente por llevar a cabo algunos proyectos que se diferencian de otros más comedidos y partir de bases más oscuras, espeluznantes, macabras y terroríficas, pero casi siempre desde un punto de vista inofensivo y una estética que invita a sumergirse de lleno.

Burton es un experto en hacer florecer el lado oscuro de la vida, aunque añadiéndole naturalidad, positividad y vitalidad incluso cuando trata con el mundo de los muertos. Es por esto que su participación en la serie, que ha conseguido poner una vez más en el punto de mira a la familia más gótica y excéntrica de la cultura popular, era algo que tarde o temprano estaba destinado a ocurrir.

De hecho, esta no era la primera vez que el director trataba de hincarle el diente a un proyecto Addams. En 1991 quiso ponerse al frente de la película de La familia Addams, dirigida finalmente por Barry Sonnenfield, pero debido a coincidencias de calendario con el rodaje de Batman vuelve, al que se comprometió previamente, se vio obligado a rechazar el proyecto. Casi dos décadas después, en 2010, Burton estuvo a punto de dirigir, coescribir y coproducir un filme basado en los personajes de los dibujos de Chas Addams (1912-1988) pero finalmente no se llegó a realizar.

Por lo que este 2022, el director estaba preparado para quitarse la espina que tenía clavada desde los 90 y ofrecernos lo mejorcito de su sello particular de la mano de un reparto fresco y novedoso, como el que ha conseguido reunir. Empezando por Jenna Ortega, que fue una de las razones por las que se sumergió en el proyecto, ya que “mostraba un lado diferente” según dijo, de su personaje Addams favorito desde que él era niño. Tim creció con las viñetas de la familia y siempre dijo que se sentía desde muy temprana edad identificado con sus gustos y particularidades.

La serie Miércoles también está dirigida por Gandja Monteiro (capítulos 5 y 6) y James Marshall (capítulos 7 y 8) y escrita por Alfred Goughm, Miles Millar, Kayla Alpert, April Blair y Matt Lambert. Cuenta con Catherine Zeta-Jones en el siempre codiciado papel de Morticia Addams, Luis Guzmán como Gomez Addams, Isaac Ordonez como Pugsley, Fred Armisen como el tío Fétido, Victor Dorobantu como Cosa y George Burcea como Lurch.

Nunca Más, una academia a la que a todos nos hubiese gustado acudir

Miércoles comienza con lo que algunos denominarían como una travesura y otros como un intento de homicidio. Arrojar pirañas hambrientas a una piscina llena de jugadores de waterpolo es motivo más que suficiente para que Gomez y Morticia se decidan a llevar a Miércoles al internado donde se conocieron ambos y en donde realmente creen que esta puede encajar con los adolescentes de su edad.

Academia Nunca Más en 'Miércoles' Cinemanía

Este lugar se llama Nunca Más (Nevermore Academy en la versión original) y da refugio y educación a jóvenes inadaptados que poseen algún poder o característica fantástica que los define. Nos topamos con sirenas, vampiros, licántropos, artistas con habilidades mágicas, expertos en telequinesia y muchos otros chicos y chicas con poderes. Encuentran entre sus muros un refugio frente a un mundo cruel y, sobre todo, un pueblo (Jericó, el pueblo de al lado) y su sociedad de “normis” (así llaman los marginados a la gente de a pie) que los rechaza y margina. Aunque también amistades en quienes apoyarse.

Desde el primer momento que aparece en escena, este lugar produce dos impresiones principales: guarda un enorme parecido con la mansión Addams que todos conocemos, solo que mucho más grande y majestuosa; y tiene una vibración muy grande de Hogwarts, eso sí, trasladada al universo Addams, latente en cada torre, uniforme y claustro del colegio. Y en apariencia mucho más oscura, traviesa y adaptada a la época actual de lo que pudo llegar a ser la escuela de Magia y Hechicería inglesa. Vemos smartphones, comparten tik-toks, tienen Instagram y Snapchat y mezclan la magia y la cotidianeidad como si llevase ocurriendo toda una vida.

Gwendoline Christie en 'Miércoles' Netflix

Aquí es donde Tim Burton nos presenta al resto del reparto, quienes formarán parte de las aventuras de Miércoles en lo que dura su estancia en el colegio. La señorita Weems (Gwendoline Christie), directora de la academia y antigua compañera de cuarto de la misma Morticia, da la bienvenida a nuestra protagonista cálidamente, aunque no sin transmitirle que ha hecho “una excepción” admitiendo a Miércoles en la institución a pesar de su comportamiento y advirtiéndole que debe comportarse e ir a sesiones de terapia en Jericó una vez por semana con la psicóloga Valerie Kinbott (Riki Lindhome), como ha ordenado el juez por el ligero contratiempo de las pirañas y la piscina.

Emma Myers en 'Miércoles' Cinemanía

Conocerá también a Enid (Emma Myers), una licántropa aún sin transformarse que será su compañera de habitación y también la antítesis de Miércoles, como si del yin y el yan se trataran. Una chica muy alegre y de gustos muy coloridos que ofrece a nuestra protagonista un tour por el colegio mostrándole una panorámica de cómo funcionan las relaciones sociales entre muros. Miércoles le dejará claro desde un primer momento que ella no es como los demás y que no tiene la más mínima intención de integrarse con el resto. En su mente tiene claro un solo objetivo y es el de escapar de la institución en cuanto le sea posible.

Adolescencia, divino calvario

No hay que olvidar que Miércoles se encuentra inmersa en medio de una grandísima adolescencia que le conduce a llevar la contraria y pelear con sus padres en todo momento, además de con quien se le ponga delante y destacar en un mundo en el que sabe que no termina de encajar, aunque ni falta que le hace.

Pero, sobre todo, evita convertirse en lo que más teme: ser la viva imagen de su madre. Básicamente el temor de prácticamente la gran mayoría de adolescentes a esas edades. Hay algo en ella que la empuja a ir a contracorriente, aunque más tarde se descubrirá que ese rechazo puede ser la consecuencia del miedo a no ser tan exitosa como Morticia en cada campo que esta abarca.

'Miércoles' Cinemanía

Es por eso que su inicio en el curso escolar será torpe y solitario y como su objetivo principal es escapar de Nunca Más, en principio no pondrá empeño en estrechar lazos con sus compañeros. Ella no quiere ser rescatada, argumenta en un momento dado, ya que saldrá de ahí por su propio pie y sin la ayuda de nadie, o eso cree ella.

Igualmente, es en este piloto donde ocurre uno de los crossovers más emocionantes hasta el momento. En el primer día de colegio, Miércoles recibe una visita de bienvenida de la señorita Thornhill en su habitación, que a su vez es interpretada por Christina Ricci, actriz que en su niñez dio vida a la Miércoles Addams de las películas de 1991 y 1993. Ahora es Jenna Ortega la que le toma el relevo y carga con el peso de interpretar con acierto a este personaje tan característico, pero no deja de ser muy emocionante ver ese primer encuentro de miradas cruzándose, como si de dos conocidas lejanas se tratase.

Christina Ricci en 'Miércoles' Cinemanía

Jenna ha sido una elección perfecta ya que su actuación, muy lejos de ser repetitiva o inferior a otras, ha superado las expectativas y conseguido captar a la perfección el carácter de la adolescente, sonriendo en su justa medida, moviéndose con elegancia y transmitiendo esa oscuridad y tetricidad en cada frase, mirada y expresión facial que emite que nos hace pensar que estamos frente a una auténtica Miércoles Addams.

Volviendo al colegio, es a partir de este momento en el que Miércoles irá conociendo al resto de compañeros, como el artista atormentado Xavier (Percy Hynes White) o a la chica popular del colegio, Bianca (Joy Sunday), además de los que habitan extramuros, como el chico de la cafetería e hijo del sheriff, Tyler (Hunter Doohan) o el mismo sheriff del pueblo, Donovan (Jamie McShane), con quienes iniciará una torpe y turbulenta relación que dará mucho juego a medida que transcurran los capítulos.

'Miércoles' Cinemanía

En esta serie se mezclarán tres factores principales que harán de los ocho episodios una aventura repletita de misterios que trata también la autoexploración y la salud mental, además de varios asesinatos que incriminarán a más de uno dentro del colegio. También se retomará la pista de un crimen que se cometió hace ya 30 años en la Academia y que acaba salpicando años más tarde a sus acusados (en su día absueltos), sintiéndose Miércoles responsable de resolver todos estos enigmas mientras transcurre el curso escolar y abandonando a su vez cada vez más la idea de fugarse del colegio.

El sello Tim Burton

Otro de los aspectos que destacan en Miércoles, dejando a un lado el argumento, son esos pequeños toques característicos del estilo del director que podemos ir encontrando en cada capítulo, ya sea a través de la banda sonora, con melodías melancólicas y soliloquios musicales de violonchelo, o presentaciones de planos y escenarios a manos de los actores, invitándonos con un aspaviento de brazos a mirar más allá de ellos mismos.

Asimismo, una de las criaturas que más controversia creará en la serie, el monstruo denominado como Hyde, que a su vez toma el nombre del personaje de la conocida novela de R.L. Stevenson, nos transporta a aquellos personajes de La novia cadáver (2005) de ojos extremadamente saltones y cráneos redondos o incluso ligeramente a algunos de Pesadilla antes de Navidad (1993).

Morticia y Gomez en 'Miércoles' Cinemanía

Burton también ha decidido respetar frases y comportamientos de los Addams en este proyecto expuestos en anteriores versiones de la familia, donde Miércoles dormía con los dos brazos en el pecho adoptando la postura de una momia, o el gran deseo sexual que Gomez y Morticia arrastran el uno por el otro allá donde vayan. Además de la magnifica referencia a Charles Addams y su excéntrico gusto por hacer picnics en cementerios y criptas, entre otros tantos detalles sutilmente añadidos.

Igualmente, a pesar de que la canción de introducción a la serie no sea la clásica melodía del compositor Vic Mizzy, tan famosa por su piano y chasquidos de dedos inicial, sí que hay una ligera referencia a este particular sonido unido a la membresía de un club muy antiguo y prestigioso de la Academia Nunca Más que resulta muy entrañable para quienes lo reconozcan.

A pesar de que hayamos visto infinitas versiones de esta familia, la serie de Miércoles no deja de ser un soplo de aire fresco dentro del universo Addams. Es por ello que no os contamos más para no spoilearos una entretenida y tétrica aventura adolescente y os invitamos a sumergiros una vez más en las profundidades del lado oscuro y siniestro de una chica de 16 años obsesionada con la muerte, el sufrimiento y el dolor físico, aunque con un corazón más noble y sensible de lo que ella reconocería jamás.