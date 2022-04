Michelle Obama, Eleanor Roosevelt y Betty Ford al desnudo en 'The First Lady'

“Nunca te parecerá normal, pero encontrarás la forma de estar cómoda”. Un sabio consejo que se va pasando de una Primera Dama a otra al mudarse al número 1.600 de Pennsylvania Avenue en Washington DC, la Casa Blanca.

Al entrar por esas puertas, su vida normal tal y como la conocían cambia durante cuatro u ocho años, y no volverá a la normalidad cuando salgan de allí. “A nadie le gusta que le metan en una pecera. Y estas mujeres son observadas al milímetro, lo que dicen, lo que visten”, reflexiona Viola Davis.

La actriz es la responsable de quizá el personaje más complicado y delicado en la nueva serie antológica The First Lady. Davis interpreta a Michelle Obama, Primera Dama de EE UU entre 2009 y 2017. Antes de aceptar el papel (y de sumarse también como productora ejecutiva), leyó la biografía de “esta mujer tan admirada” y charló con ella. “Me siento muy protectora de Michelle. Nuestro trabajo como actores es no juzgar a quien interpretamos, pero acabé pensando que ella es increíble”, admite sin rubor.

Una cuestión de justicia

The First Lady intenta hacer justicia en pantalla. Son demasiados los títulos que se han dedicado ya a los hombres que han habitado la Casa Blanca, dejando a sus mujeres en un segundo e inmerecido plano. Al otro lado de ese edificio, en el Ala Este, residen y trabajan las esposas de los presidentes de EE UU. Muchas de ellas intentaron tener un rol más relevante que el que se les pretendía. Algunas lo consiguieron, siendo más populares que sus parejas, siendo fundamentales en sus elecciones y reelecciones, como les pasó a Roosevelt o a Obama.

“Creo que es un trabajo tremendamente desagradecido el de estas mujeres”, dice Gillian Anderson. La actriz de Expediente X que llegaba casi directa de su interpretación como Margaret Thatcher en The Crown encarna a otra Primera Dama histórica, quizá la primera que dejó huella en la Casa Blanca y el gobierno: Eleanor Roosevelt.

“Fue interesante interpretarla porque es muy contraria a mí, es una mujer que se controla mucho, que no reacciona, mientras yo tiendo a reaccionar rápidamente. Era una mujer muy amable, compasiva. Donde se sintió más feliz fue en esos años en Washington, con un objetivo claro desde que se levantaba: ayudar a todos los que pudo”, relata.

Entre Eleanor Roosevelt y Michelle Obama, una tercera Primera Dama se cuenta en esta narrativa que va saltando a distintas épocas: Betty Ford, la mujer de Gerald Ford que accedió a la presidencia tras la abrupta salida de Nixon. La actriz Michelle Pfeiffer encarna a esta mujer a la que todos tomaron como una esposa sumisa y delicada, pero que acabó sorprendiendo como una de las más activas en ese Ala Este, clave en elevar el movimiento feminista de esos años.

“Michelle tenía un papel enorme que interpretar porque hubo muchas veces en las que la vida de Betty estuvo fuera de control por sus problemas de dependencia”, explica Cathy Schulman, showrunner de esta primera temporada, cuyos 10 episodios ha dirigido la danesa Susanne Bier. En el caso de Betty, su dependencia de las drogas y el alcohol conforman esa mirada de la serie a la vida privada de una mujer tan pública. Con Eleanor, el foco se centra en su relación con la periodista Lorena Hickock. Con Michelle, el replanteamiento de su vida profesional y familiar.

Heroínas no reconocidas

Las tres protagonistas comparten el mismo dilema de perder relevancia dentro de su pareja para pasar a apoyar a sus maridos en un sueño que casi nunca es compartido. “Las tres son heroínas no reconocidas y nuestra serie enfatiza el sacrificio que realizaron al llegar a la Casa Blanca”, explica Viola Davis. Sacrificio por unos maridos interpretados en esta ficción por los actores Kiefer Sutherland (en la piel de Franklyn Delano Roosevelt), Aaron Eckhart (como Gerald Ford) y O-T Fagbenle (Barack Obama).

“Creo que las tres tienen en común que encontraron sus voces en ese mundo, encontraron una plataforma en la que fueron escuchadas, vistas y respetadas”, razona Gillian Anderson. “Vivieron experiencias muy distintas, marcadas por el tiempo de cada una, y eran muy diferentes entre ellas, pero las tres lucharon contra los elementos para encontrar un espacio donde pudieran ser ellas mismas, ser valoradas y dejar una huella en la historia”.