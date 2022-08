Michael Jackson quería protagonizar 'Sandman', según desvela Neil Gaiman

Sandman, la nueva serie de Netflix que adapta la novela gráfica homónima de Neil Gaiman, se ha convertido en una de las grandes series de la plataforma desde su estreno este mismo verano. Se trata de la primera adaptación de la serie de historietas, pero lo cierto es que el proyecto llevaba tiempo rumiándose. Tanto, que ahora Gaiman ha desvelado quien estuvo a punto de protagonizarla.

Michael Jackson fue quien se posicionó para dar vida a Sueño en aquel primigenio proyecto que estaba en pleno desarrollo en los 90. Warner Brothers iba a ser la encargada de producirlo, y su director de aquel entonces recibió una curiosa llamada, nada menos que de El Rey del Pop, para dar vida a Morfeo, el papel protagonista que interpreta Tom Sturridge en la Sandman de Netflix.

"En 1996, me llevaron a Warner, donde el entonces presidente de Warner Bros me sentó y me dijo que Michael Jackson le había telefoneado el día anterior y le había preguntado si podía protagonizar a Morfeo en The Sandman", desvelaba Neil Gaiman en el podcast de Josh Horowitz Happy Sad Confused. "Así que había mucho interés en esto, y sabían que era una de las Joyas de la Corona y ¿qué me pareció? Yo dije: 'Ooh'", añadía el autor.

Jackson, quien por aquel entonces ya era una absoluta leyenda de la música, había hecho sus pinitos en el cine con películas como The Wiz (una revisión pop de El mago de Oz dirigida por Sidney Lumet) y volvería a hacer grandes apariciones en la gran pantalla como en 2002 con Men in Black II. Sin embargo, lo que le hacía verdadera ilusión al autor de Thriller era protagonizar Sandman, un sueño que jamás pudo cumplir tras fallecer en 2009. La serie es ahora todo un éxito en Netflix, pero es difícil no querer imaginar cómo hubiera sido con el mismísimo Rey del Pop en el papel de Sueño.

