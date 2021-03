Matthew McConaughey volvería a HBO tras ‘True Detective’ con una secuela de ‘Tiempo de matar’

En los años 90 hubo una auténtica fiebre por John Grisham. Las novelas de este escritor saltaron al cine en forma de grandes éxitos de taquilla amparados por las estrellas del momento, como fue el caso de El informe pelícano (con Julia Roberts y Denzel Washington), El cliente (con Susan Sarandon y Tommy LeeJones), La tapadera (con Tom Cruise) o, claro, Tiempo de matar, que dirigió Joel Schumacher sobre un guion de Akiva Goldsman y un flamante reparto donde encontrábamos a Samuel L. Jackson, Sandra Bullock, Kevin Spacey y un Matthew McConaughey que consolidaría su fama gracias a esta película.

Tiempo de matar se basaba en la novela debut de Grisham, publicada en 1989 y continuada en una trilogía que tenía como protagonista al abogado encarnado por McConaughey en el cine, Jake Brigance. Sus continuaciones fueron La herencia yA Time for Mercy; esta última fue publicada por Grisham el año pasado y ahora HBO se propone convertirla en serie. Según recoge Variety, ya se le ha propuesto a McConaughey que retome el papel de Brigance, con la oportunidad de volver a HBO luego del gran éxito que supuso la primera temporada de True Detective, a cargo de Nick Pizzolatto y Cary Fukunaga.

McConaughey aún no ha confirmado si retomaría este personaje, pero en caso de hacerlo supondría un gran espaldarazo para A Time for Mercy, que es como se llama provisionalmente la serie. A Time for Mercy cuenta con Lorenzo DiBonaventura (responsable de la saga Transformers) como principal impulsor, y ejercería de secuela de Tiempo de matar. En el film del 96, Brigance debía defender a un hombre negro (interpretado por Jackson) acusado de asesinar a dos blancos que habían violado a su hija de 10 años.

El caso de A Time for Mercy es igual de complicado: ahora Brigance representa a un chico que ha asesinado al novio de su madre con el pretexto de que la maltratataba: un novio que resulta ser el sheriff del pueblo y estar muy bien relacionado. Salvo DiBonaventura y McConaughey, no se han dado más nombres para la adaptación de A Time for Mercy.