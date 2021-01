‘Master of None’ volverá por una tercera temporada en Netflix

A su estreno en 2015, Master of None no tardó en convertirse en una de las series cómicas más aclamadas de Netflix, dando pie a una segunda temporada que duplicó el entusiasmo crítico pero que supuso el prematuro final de las desventuras de Dev, que encarnaba Aziz Ansari. La serie estaba cocreada por él y Alan Yang, y pronto fue asaltada por la polémica cuando una fotógrafa de Nueva York acusó a Ansari de conducta agresiva durante una cita. Ansari, aunque no dejó de trabajar desde entonces (estrenando también en Netflix su especial de comedia Aziz Ansari: Right Now), sí decidió darse un tiempo con Master of None, pausándose la serie de forma indefinida.

“No sé si haremos una tercera temporada. No me sorprendería que necesitara un gran descanso antes de poder volver con ella”, contó Ansari entonces. “Tengo que convertirme en alguien muy diferente antes de escribir una tercera temporada, creo; tengo que casarme o tener un hijo o algo así”. Parece que en este margen de tiempo le han ocurrido cosas interesantes, porque según recogen sitios como What’s On NetflixMaster of None va a tener tercera temporada en Netflix. No hay confirmación oficial aún, pero la serie habría retomado su producción esta primavera, teniendo que pausarse debido a la crisis del COVID-19 y sin tener aún fecha de estreno.

La nueva temporada de Master of None se ambientará en Londres luego de que anteriores capítulos tuvieran lugar en Nueva York e Italia, y habría fichado a Naomi Ackie (vista en Star Wars: El ascenso de Skywalker) como acompañante de Aziz Ansari sustituyendo a Lena Waithe. Hasta el momento, Master of None ha contado con 20 capítulos entre sus dos temporadas y ha tenido una amplia presencia en los premios, ganando un Globo de Oro y dos Emmy.