'Maricón perdido': el caramelo amargo de Bob Pop es una de las series de la temporada

Qué emocionante ejercicio de comunicación interna y externa de sí mismo es Maricón perdido, de Bob Pop. Hoy se estrena en TNT a las 22:00h la primera terna de capítulos de la serie (la primera temporada cuenta con seis), un ejercicio confesional y luminoso en el que el autor viaja a su pasado, empuñando la linterna de la nostalgia, para contarse a sí mismo y revelarse sin temor frente los demás.

"The boy with the thorn on his side". Como el incomprendido protagonista de la canción de Morrissey en busca de amor, Bob Pop narra su propio camino a través de tres generaciones diferentes. La serie, que dirige el joven Alejandro Marín, avanza y retrocede por su vida, exprimiendo con eficacia el recurso del salto temporal para narrar un mundo que ya no existe. Tres momentos concretos suyos y de la historia de España, desde los años setenta en adelante, son los decorados de un relato donde se alternan los tiempos.

Maricón perdido no solo triunfa por el guion, por la innegable fuerza de la autoficción Lo carnal, el elenco, eleva el conjunto desde el primer instante. Las interpretaciones de Gabriel Sánchez y Carlos González, sutiles y contenidas, en contraposición a la de una Candela Peña expansiva y tronada hasta la genialidad, son sobresalientes. Un sobrio Miguel Rellán, Javier Bódalo y Alba Flores, imán poderoso en cualquier plano, redondean al alza un reparto tan inesperado como inspirado.

Como una bonita casa de dos plantas pero que se quema por dentro, Maricón perdido no es solo una postal de colores. El coraje de Bob Pop para explorar la cueva de su propia vida, como un espeleólogo atado a una cuerda tan fina que se puede romper en cualquier momento, se nota en decisiones tan arriesgadas como la omisión de su padre en el relato. Escuchar a Carlos Bardem pero no verle en ningún momento resulta tan doloroso como revelador y bello.

La serie de TNT es ese lugar al que regresar con gusto. Un viaje sentimental que atrapa por la naturalidad con la que afronta las miserias y los pequeños triunfos presentes en cualquier vida. La ficción de Maricón perdido funcionará estupendamente como casa de acogida para cualquiera con sensibilidad. Es como esa luz que nunca se apaga.

Maricón perdido se estrena a las 22:00h en TNT y después estarán los episodios disponibles en vídeo bajo demanda para verlos cualquier día a cualquier hora.