Mandad más clones: 'La remesa mala' tendrá segunda temporada en Disney+

Puede que la traducción de su título al castellano no haya sido la más brillante de la historia de Star Wars, pero los resultados de La remesa mala deben haber sido satisfactorios por lo demás. Lo decimos porque Disney+ ha renovado esta serie de animación sobre un grupo de clones desertores para una segunda temporada.

De esta manera, los espectadores de La remesa mala podrán ver el finale de la serie (que se emitirá en dos partes el 6 y el 13 de agosto) sabiendo que esta no acabará en un callejón sin salida para la Fuerza Clon 99.

Aunque todavía no tiene fecha de emisión, la segunda temporada del show formará parte de la avalancha de series de Star Wars que nos llegará durante los próximos meses. Además de The Book of Boba Fett, prevista para diciembre, tendremos que contar con la tercera temporada de The Mandalorian, el debut de Obi-Wan Kenobi y otros títulos como Ashoka, Andor, Lando y Rogue Squadron.