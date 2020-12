De Rowan Atkinson a Sam Mendes: Netflix anuncia 7 nuevas series británicas

Netflix apostará fuerte por las series británicas en los próximos meses. El éxito de algunas de sus producciones como The Crown, Sex Education o The End of the F***ing World han hecho que las ficciones de Reino Unido se hayan convertido en una de las más cotizadas de la plataforma. Por ello, la compañía de Reed Hastings ha decidido apostar una vez más por una nueva batería de propuestas, que nos presentarán en los próximos meses proyectos de Rowan Atkinson, Joe Cornish, Andy Serkis o Sam Mendes.

Man vs Bee

Rowan Atkinson (Mr. Bean, Johnny English) creará junto a Will Davies (Cómo entrenar a tu dragón) una divertidísima comedia, en la que un hombre se encuentra en guerra con una abeja mientras cuida de una lujosa mansión. ¿Quién ganará esta batalla?

Baby Reindeer

El actor y guionista Richard Gadd (Sex Education, Outlander, Code 404) escribirá y protagonizará una nueva serie de Netflix basada en hechos reales. La ficción recogerá la relación del escritor y actor con su acosadora, y el impacto que tiene sobre él, algo que obligará a este a enfrentarse a sus traumas más profundos.

Cuckoo Song w/t

Las guionistas Sarah Dollard (Bridgerton, Doctor Who), Andrea Gibb (Querido Frankie) y Corinna Faith (The Innocents) desarrollarán una nueva serie de terror sobre dos hermanas en guerra: una humana y la otra monstruo. Ambas deberán unir sus fuerzas para revertir un pacto sobrenatural y reparar el mal en su afligida familia. Cuckoo Song w/t está basada en la novela de Frances Hardinge.

Half Bad

Joe Barton (Humans, Troya: La caída de una ciudad) escribe esta nueva serie de fantasía para Netflix. Andy Serkis, Jonathan Cavendish y Will Tennant actuarán como productores ejecutivos junto a Barton.

La historia narra la vida del joven de dieciséis años Nathan, un hijo ilegítimo de una de las brujas más terroríficas del mundo. Este siempre ha sido controlado para que no siga las misma vía autodestructiva que sus padres. La eterna lucha entre el bien y el mal hará que el joven viva una montaña rusa de emociones, así descubrirá qué tipo de persona es realmente. Half Bad se basa en la trilogía El lado oscuro escrita por Sally Green.

Lockwood & Co

Londres, la ciudad en la que los cazadores de fantasmas adolescentes más talentosos se enfrentan cada noche a los espíritus de los muertos. Una startup dirigida por dos adolescentes y una niña superdotada psíquicamente tendrá que encargarse de desentrañar uno de los mayores misterios vistos hasta el momento.

Joe Cornish (Ant-Man, El niño que pudo ser rey) escribirá y dirigirá la adaptación de la franquicia literaria de Jonathan Stroud. Detrás de la producción ejecutiva estará el propio Cornish, junto a Nira Park y Rachael Prior.

The Red Zone

Sam Mendes (1917, American Beauty) producirá junto a Pippa Harris y Nicolas Brown The Red Zone, que estará escrita por Barney Ronay y Jonathan Liew. La comedia está centrada en el mundo del fútbol, abordando el valor de la amistad, la familia y la confianza, en un mundo donde los fanfarrones abundan.

The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle

Sophie Petzal es la creadora de esta nueva ficción tras haber trabajado con anterioridad como showrunner en Blood, en la que también contará en la producción ejecutiva con Juliette Howell y Tessa Ross.

Basada en el súper ventas Las siete muertes de Evelyn Hardcastle de Stuart Turton, la historia cuenta el misterio de un asesinato. Los Hardcastle se reúnen para celebrar una fiesta a su hija pequeña, quien anuncia su compromiso. Al final de la noche, cuando los fuegos artificiales estallan en el cielo, la joven es asesinada. Sorprendentemente, el día se repite una y otra vez en bucle. El único que podrá resolver el asesinato para terminar con todo será Aiden Bishop, quien cada día se despertará en el cuerpo de un invitado distinto.