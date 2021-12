"Las personas como nosotras no estamos hechas para vidas felices con finales felices": 'Killing Eve' presenta el adelanto de su última temporada

Ya lo decía el refrán, "lo que mal empieza...", no muy bien acaba. Y si Killing Eve empezó como el rosario de la aurora, no tiene pinta de que Eve (Sandra Oh) y Villanelle (Jodie Comer) vayan a salir indemnes de todas las fechorías que cometieron.

Y es que el pasado siempre vuelve como bien demuestra el primer teaser de la nueva temporada, en la que puede verse como aparecen planos de las anteriores entregas entre la antigua detective y la psicópata. Sin embargo, cuando estas imágenes se sitúan en el presente vemos a unas Eve y Villanelle muy cambiadas.

Villanelle, con no muy buen aspecto y un extraño caminar, acompaña a Eve por un paseo marítimo. Pero esta última es la que de verdad está diferente, porque va en una silla de ruedas eléctrica. ¿Qué les habrá pasado? ¿Y ese escupitajo de Carolyn (Fiona Shaw) al final? En apenas 30 segundos, el teaser de la cuarta y última temporada ha dejado más preguntas que respuestas. Pero también una advertencia a tener en cuenta: "Las personas como nosotras no estamos hechas para vidas felices con finales felices".

Killing Eve arrancará su temporada final el próximo 27 de febrero. Hasta entonces puedes ver sus anteriores temporadas en HBO Max.

