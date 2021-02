Las estrellas de 'Salvados por la campana' despiden a Dustin Diamond

Dustin Diamond, famoso por dar vida a Screech en la conocida ficción juvenil Salvados por la campana,fallecía ayer lunes a los 44 años a causa de un cáncer de pulmón. El actor había ingresado en un hospital de Florida a principios de enero y los médicos que lo atendían habían confirmado que estaba sometiéndose a quimioterapia.

Tal y como contó su representante a EW, el cáncer se extendió con rapidez por su sistema y ha muerto tan solo tres semanas después de haber ingresado en el hospital. Sus compañeros en la serie que lo lanzó a la fama no han tardado en reaccionar y recordar a Diamond en redes.

"Estoy profundamente triste tras enterarme de la muerte de Dustin Diamond, un verdadero genio de la comedia", ha asegurado Mark-Paul Gosselaar en un comunicado para EW: "Mis sinceras condolencias para su familia y amigos. Volviendo la vista atrás a nuestro tiempo trabajando juntos, echaré de menos esas chispas naturales y brillantes que solo él podía producir. Una tarta en tu cara, mi compañero".

Lark Voorhies, que daba vida a Lisa Turtle en Salvados por la campana, también se ha despedido del actor en un comunicado para EW: "Las palabras no puedes describir el dolor que estoy sintiendo ahora mismo. Dustin y yo tuvimos una amistad muy cálida y especial, era un caballero atento y siempre atesoraré mis recuerdos de él. Siento mucho que se haya ido. Pero es excepcionalmente triste para sus seres queridos más cercanos, que tienen que lidiar con la tragedia de su muerte y su gran pérdida. Mi corazón está con ellos en estos tiempos difíciles".

Tiffani Thiessen: "Estoy profundamente triste por la noticia de la muerte de mi antiguo compañero Dustin Diamond. La vida es extremadamente frágil y es algo que nunca deberíamos dar por hecho".

Mario Lopez: "Dustin, te echaremos de menos. La fragilidad de la vida es algo que nunca debemos dar por hecho. Las oraciones para tu familia continuarán".

Elizabeth Berkley Lauren: "Estoy agradecida de haber llegado a crear con Dustin cuando estábamos al principio de que nuestros sueños se hicieran realidad. Guardaré esos recuerdos dulces y las risas que compartimos. Tenía muchísimo talento. Descanse en paz".

Tori Spelling, que dio vida a Violet, interés amoroso de Screech en las primeras temporadas de la serie, también ha recordado al actor en Instagram:

"Mi primer amor en pantalla, Dustin Diamond, ha conseguido sus alas de ángel hoy... Antes de que hubiera un David y Donna, hubo un Screech y Violet. Dustin fue mi primer beso en pantalla. Me dio la bienvenida con los brazos abiertos al set de Salvados por la campana.Como podéis imaginar, ser la nueva en un show de éxito era abrumador para una niña de 14 años", ha escrito la actriz.

"No solo me enseñó todo allí sino que se aseguró de que siempre estuviera bien. Qué joven caballero. Era amable, inteligente y siempre hacía reír a todos", ha continuado el emotivo mensaje: "Era un gran compañero de escena. Era muy buen tío, me entristece que después del show no estuviéramos mucho en contacto, más allá de encontrarnos en algunos eventos. Me alegro de que no sufra. Es un icono para mí profesionalmente y personalmente. DEP, querido Samuel, tu Violet".