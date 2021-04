La tercera temporada de ‘Master of None’ llegará a Netflix en mayo

La continuidad de Master of None se vio seriamente comprometida cuando, meses después del final de la segunda temporada en 2017, su creador y protagonista Aziz Ansari fue acusado de conducta sexual inapropiada. La carrera del cómico dio un vuelco, y preguntado en torno al futuro de la serie de Netflix respondió con franqueza: “No sé si vamos a tener una tercera temporada. No me sorprendería que necesitara una larga pausa antes de volver… Tengo que convertirme en un tipo diferente antes de escribirla”. Parece, por tanto, que Ansari ya es un tipo diferente; Master of None vuelve a Netflix.

La plataforma así lo ha confirmado con una publicación en sus redes sociales. Una, eso sí, bastante atípica. En lugar de proclamarlo en sintonía al gran éxito que supuso la serie (ganadora del Globo de Oro y el Emmy), Netflix se ha contentado con incluir su título en la lista de contenidos que engrosaría su catálogo el mes de mayo. Parece un anuncio de tapadillo, pero ateniéndonos a él los fans están de enhorabuena: Master of None regresa el mes que viene. Con una tercera temporada, como ya sabemos, que constará de cinco episodios nuevamente creados por el propio Ansari y Alan Yang.

Here's just a taste of what's coming to Netflix (in The US) this May! pic.twitter.com/adTg3mwxEd — Netflix Queue (@netflixqueue) April 21, 2021

Eso sí, es de lo poco que se sabe de momento sobre esta entrega. Al parecer Master of None se rodó en Londres a principios de año, y sobre su reparto ya se ha dejado caer que incorporará a un nuevo personaje encarnado por Naomi Ackie (vista en Star Wars: El ascenso de Skywalker). En cuanto al argumento, no está claro si las acusaciones contra Ansari han afectado a su desarrollo de algún modo: hay quien dice que su personaje, Dev, perderá importancia en favor de su mejor amiga Denise (Lena Waithe), pero se trata de una información sin confirmar. En cualquier caso, no tardaremos mucho en comprobarlo.