La sexta temporada de ‘The Good Fight’ será la última (y ya tiene fecha de estreno)

El matrimonio que forman Robert y Michelle King (creativo y sentimental) está sosteniendo un ritmo cada vez más exigente de trabajo, puesto que al margen de sus obras más famosas (The Good Wife y The Good Fight) se han prodigado en los últimos años con otras series de culto como BrainDead o Evil. En 2021 estrenaron Bite, una comedia negra que vinculaba el coronavirus con los zombis, y ahora preparan para Paramount+ un proyecto titulado Happy Face. Con un currículum tan hiperactivo, parece hasta cierto punto normal que hayan decidido echar el cierre en The Good Fight. Drama judicial encabezado por Christine Baranski y Audra McDonald con cinco temporadas a sus espaldas.

The Good Fight se articulaba como un spin-off de la aclamadísima The Good Wife, pero a lo largo de su andadura ha conseguido unos elogios que le equiparan con la serie madre, o incluso logran superarla. De cara a su próxima temporada, la sexta, los King ya habían comunicado su interés en seguir examinando cuestiones de actualidad a través de la serie (reescribiendo un par de tramas para incluir la reciente controversia en EE.UU. con respecto al derecho al aborto), mientras confirmaban la reaparición de Alan Cumming y Carrie Preston como Eli Gold y Elsbeth Tascioni luego de su presencia en The Good Wife. También ha trascendido el fichaje de André Baugher (Brooklyn Nine-Nine) y por último una noticia menos alentadora: esta sexta temporada va a ser la última.

Los King han concebido la siguiente temporada de The Good Fight como su final definitivo. No ha habido injerencia por parte de Paramount+ (donde está disponible en EE.UU.; en España podemos verla en Movistar+), sino que ellos mismos han querido que sea así tras descubrir su cansancio. “Nos cansamos, miramos cómo estábamos construyendo la temporada 6 y sentimos que, si había un momento para terminar la serie, este era ahora, por la naturaleza cataclísmica de la temporada”, ha declarado el matrimonio, según The Hollywood Reporter. “Y a pesar de que la serie ha sido genial reaccionando al espíritu de nuestros tiempos, creíamos que habría cierta repetición si seguíamos adelante”.

Teniendo en cuenta que The Good Wife duró siete temporadas, de 2009 a 2016, la andadura de The Good Fight se quedará en una temporada menos, ascendiendo el total de entregas de la saga a 13. Paralelamente a la confirmación de que los próximos capítulos serán los últimos, desde Paramount+ se ha anunciado que el estreno tendrá lugar el 8 de septiembre. Está por ver si también en España, pero en cualquier caso va siendo hora de despedirse de este bufete de abogados, mientras aguardamos nuevas y afiladas ocurrencias del matrimonio King.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.