El rumor de que Hailee Steinfeld interpretaría a Kate Bishop en la serie de Ojo de halcón destinada a Disney+ ha sobrevalorado la producción desde prácticamente el anuncio de su puesta en marcha. Por ello, Marvel no ha querido limitarse a dejar que unas imágenes tomadas del rodaje confirmen el coprotagonismo de esta actriz junto a Jeremy Renner, optando por acompañar esta revelación con un completo vistazo a su reparto. Uno donde Renner y Steinfeld no son, en absoluto, las únicas presencias interesantes.

De esta forma, y según recoge Variety, Ojo de halcón también ha fichado a dos actrices de la talla de Florence Pugh y Vera Farmiga. La primera de ellas no es solo una de las intérpretes con mayor proyección de la actualidad, sino que además tampoco es una desconocida dentro del Universo de Marvel: interpreta a Yelena Belova, hermana de Natasha Romanoff que debería haber debutado en Viuda Negra una vez se estrenara dicho film, pero cuyos sucesivos retrasos (el último la ha mandado al 29 de abril de 2021) han impedido que el gran público entre en contacto con esta espía. La cual, por cierto, podría ejercer de nueva Viuda Negra debido a la muerte de su hermana en Vengadores: Endgame.

En cuanto a Farmiga, es la protagonista de la saga Expediente Warren, y en Ojo de halcón interpretará a Eleanor Bishop, madre de la misma Kate que es instruida por Clint Barton (Renner) para convertirse en una nueva justiciera. Además de los nombres de Pugh y Farmiga, la serie de Disney+ ha incorporado a Tony Dalton (visto en Better Call Saul e interpretando aquí a Jacques Duquesne, conocido en los cómics como el Espadachín), a Fra Fee (como Kazi, el mercenario también apodado Clown), a Alaqua Cox (como Echo, capaz de emular los movimientos de sus enemigos) y a Zahn McClarnon (actor visto en Doctor Sueño o Bone Tomahawk que pondrá rasgos al padre de Echo).

Ojo de halcón está desarrollada por Jonathan Igla y se ambienta después de los acontecimientos de Vengadores: Endgame, centrándose en Clint tratando de llevar su vida de vuelta a la normalidad y de su relación con Bishop. Es solo una de las múltiples series de Marvel a estrenarse en streaming que vienen, ya que también están en marcha Falcon and the Winter Soldier, Loki, What if?, She-Hulk, Ms. Marvel, Moon Knight y la serie de Nick Fury, sin contar Bruja Escarlata y Visión que debuta en Disney+ el próximo 15 de enero.