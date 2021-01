La serie de ‘Willow’ ficha al creador de ‘Esta mierda me supera’ como director

Uno de los platos fuertes que Disney+ prepara para sus suscriptores en un futuro próximo es la serie live action de Willow, que se propone dar continuidad al recordado film que dirigiera Ron Howard en 1988. El proyecto tenía a John M. Chu (En un barrio de Nueva York) como director, pero recientemente hemos sabido que ha abandonado el proyecto por motivos personales. “Me parte el corazón comunicaros que desafortunadamente tengo que abandonar Willow”, contaba en un comunicado. “Con el calendario de producción teniendo que lidiar con los continuos confinamientos de Reino Unido, y un nuevo bebé viniendo este verano, no voy a poder compartimentar el trabajo con mi familia”.

Podría parecer por tanto que la serie de Willow no ha empezado con buen pie, pero sus productores se han dado prisa y ya han encontrado a un sustituto para Chu: Jonathan Entwistle, que saltara a la fama dirigiendo The End of the F***ing World y consolidara su prestigio cocreando Esta mierda me supera, cuya cancelación tras la primera temporada (precipitada por el coronavirus) motivó los lamentos de muchos. Entwistle, así las cosas, dirigirá los capítulos que componen Willow, y no está claro si previamente a hacerse cargo del próximo reboot de Power Rangers, que también le tiene como director.

“Willow ha cautivado al mundo con su épica de espada, brujería y aventura”, declaraba Entwistle al poco de que medios como The Hollywood Reporter se hacían eco del fichaje. “Me emociona unirme a este viaje y trabajar con Jonathan y Wendy para crear algo tan fiel a la película original como un añadido fresco, divertido y encantador a esta. Poder jugar con el mundo que Ron creó en el 88 es un sueño hecho realidad para mí”. Con Jonathan y Wendy se refiere a Jonathan Kasdan (hijo del legendario guionista Lawrence Kasdan) y a Wendy Mericle, que resultan ser los productores ejecutivos de Willow junto a Ron Howard ejerciendo la misma labor. Kasdan, además, escribiría todos los episodios.

La serie de Willow introducirá nuevos personajes con respecto al film de culto de finales de los 80, trayendo de vuelta al pequeño héroe que interpretara originalmente Warwick Davis. Coprotagonizada por Val Kilmer y teniendo a George Lucas como ideólogo de la historia, Willow se ha convertido en un pequeño clásico de la fantasía épica que ha enamorado a varias generaciones. Su secuela en forma de serie verá la luz en el streaming, aunque la Casa del Ratón no ha tanteado aún ninguna fecha de estreno.