La nueva serie de Natalie Portman para Apple TV+, detenida tras recibir amenazas de muerte

Para muchísimos pueblos y ciudades, ser el escenario de un rodaje es todo un honor. Da una oportunidad de enseñar el sitio al mundo, de obtener financiación, aumentar el empleo y, por qué no, a veces incluso de recibir la visita de alguna estrella. Cualquier sitio sería afortunado de hospedar a Natalie Portman y dar cabida a su nueva serie, The Lady in the Lake. Cualquier sitio menos Baltimore, tal y como demuestran los recientes acontecimientos.

Según informa Deadline a través del informe de la Policía de Baltimore, la nueva serie de Apple TV+ está recibiendo fuertes extorsiones por parte de gente natural de la ciudad. Según varios policías, el rodaje ha tenido que verse interrumpido varias veces porque alguna persona se acercaba para amenazarles: "si no paráis de filmar volveremos y dispararemos a alguien".

Por otro lado, estas amenazas van acompañadas de extorsiones, pues por el momento no se ha producido ningún incidente de carácter violento. Y no se ha producido únicamente porque algunos traficantes de drogas primero han intentado extorsionar al equipo, prometiendo no intervenir si les pagaban 50.000 dólares.

Debido a todas estar circunstancias, la producción de The Lady in the Lake se ha visto en la obligación de tener su producción y rodaje, incluyendo a la propia Natalie Portman. "El viernes por la tarde, en el plató de Baltimore de la serie, antes de la llegada del reparto y del equipo, un conductor de nuestro equipo de producción se enfrentó a dos hombres, uno de los cuales blandió una pistola dirigida a nuestro conductor, y luego huyeron del lugar. Estamos trabajando con el Departamento de Policía de Baltimore ya que la investigación está en curso", informaba el estudio responsable de la serie en el último comunicado. Mientras tanto, la serie permanece parada a la espera de que aumenten las medidas de seguridad y se calmen las cosas en Baltimore, donde no parece que se sientan tan afortunados de recibir a Portman y a la serie.

