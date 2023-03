La nueva serie de Amazon que será la segunda más cara de la historia

El olimpo de las ficciones más caras de la historia de la televisión encuentra una nueva competencia, Citadel, la serie de los hermanos Joe y Anthony Russo (Vengadores: Endgame) para Amazon Prime Video, que se sitúa como la segunda serie que más dinero ha costado.

Partiendo inicialmente de un presupuesto menor al alcanzado, la salida del showrunner Josh Appelbaum, quien está acreditado como guionista, se convertía en un conflicto para la producción, que veía como sus costes no dejaban de aumentar con la prolongación de los rodajes. De esta forma, Citadel contaba con un gasto de 160 millones del dólares, al que se sumaba finalmente otros 75 millones para solucionar los problemas surgidos.

La serie de Prime Video ha alcanzando así los 235 millones de dólares, más del doble del presupuesto inicial, convirtiéndose en la segunda serie más cara de todos los tiempos. Un récord tan solo superado por la cifra astronómica de Los anillos de poder, pero que parece ser la tónica futura de las nuevas ficciones.

Richard Madden y Priyanka Chopra en 'Citadel'. Prime Video

La elevada cifra de Citadel también se explica en el fichaje de los hermanos Russo como showrunners, después de manejar números de infarto con su participación en el Universo Cinematográfico de Marvel, a lo que se suma un reparto compuesto de Richard Madden (Juego de tronos), Priyanka Chopra Jonas (Matrix Resurrections), Stanley Tucci (Spotlight) y Lesley Manville (El hilo invisible), entre otros.

El coste de las series no deja de aumentar

En agosto de 2022 nos enterábamos de las altas cifras que manejaba la ficción ambientada en la Seguda Edad de la Tierra Media. Entre el presupuesto de la producción, la obtención de los derechos y demás gastos... la cifra de El señor de los anillos: Los anillos de poder ascendía hasta los 715 millones de dólares, como informaba The Wall Street Journal. Un cálculo que suponía hasta 5.143. 885 suscripciones de la plataforma, el 0,15% de los ingresos de la compañía Amazon en 2021.

Prime Video es una de las plataformas que más dinero invierte en sus series, como demostraba con otras producciones como The Boys o La rueda del tiempo, con 10 millones de dólares de presupuesto por cada episodio. Por su parte, la competencia tampoco se queda atrás. HBO Max gastaba recientemente hasta 20 millones de dólares por cada capítulo de La casa de dragón. Así, la precuela de Juego de tronos costaba alrededor de 200 millones de dólares, mientras que The Last of Us le habría costado unos 100 millones de dólares en total, según New Yorker.

Una serie de espías rodada en España

Ayer mismo nos enterábamos de que Prime Video ha pospuesto el lanzamiento del tráiler de Citadel. El motivo de este cambio de fecha ha sido el trágico accidente ferroviario que ha dejado al menos 57 víctimas mortales y decenas de desaparecidos en el norte de Grecia. Dado que Citadel incluye un choque de trenes como elemento de la trama, la plataforma ha decidido retrasar su estreno.

La serie, que también hizo parada para rodar en España, más concretamente en Valencia, es un thriller de espías ambientado tras la caída de una agencia de espionaje llamada (pues sí) Citadel, que cayó bajo los ataques del sindicato del crimen Manticore.

Los agentes de élite Mason Kane (Madden) y Nadia Sinh ( Chopra Jonas) intentan escapar con vida, pero pierden todos sus recuerdos. Desde entonces han permanecido ocultos, construyendo nuevas vidas con nuevas identidades, sin ser conscientes de su pasado. Un argumento que se posiciona como uno de los grandes bombazos de Prime Video en 2023.

