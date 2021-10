La inspiradora historia de George Robinson, el actor tetrapléjico que ha revolucionado 'Sex Education'

"Un buen muchacho, un mal jugador de rugby". Así se define George Robinson en su cuenta de Instagram, en la que ya suma casi 300 mil seguidores tras haber conquistado al público de Netflix en Sex Education. A sus 24 años, el actor inglés se ha convertido en uno de los protagonistas más reivindicables del fenómeno televisivo, sobre todo gracias al peso que ha ido ganando en la tercera entrega.

Isaac, un joven algo granuja y muy sarcástico, aparecía en la segunda temporada como una especie de tercero en discordia entre Maeve (Emma Mackey), su vecina en el parque de caravanas, y Otis (Asa Butterfield). Pese a que ese último capítulo de la anterior entrega no lo dejó en muy buen lugar (enamorado de Maeve, borró el mensaje de Otis), el joven se ha redimido en los nuevos episodios, autoproclamándose uno de los pilares de esta loca función teen.

Reivindicamos a ambos, actor y personaje tetrapléjicos, que han derribado estigmas desde sus sillas de rudas desde una de las ficciones más populares del momento.

El accidente que cambió la vida de George Robinson

No es casualidad que Robinson se describa a sí mismo como un "mal jugador de rugby". En verano de 2015, medios británicos como BBC se hacían eco de la grave lesión medular que había sufrido un adolescente inglés de 17 años en Sudáfrica durante un partido de rugby. Se trataba de George, que durante el encuentro entre su equipo del colegio, el Stamford, y el DF Malan en Ciudad del Cabo, se fracturó el cuello en un placaje. Como consecuencia, perdió la movilidad de su cuerpo por debajo de su lesión.

En una entrevista para Back Up Trust, organización del Reino Unido que ayuda a personas con lesiones de la médula espinal, el actor reveló que, tras pasar 37 días en un hospital en Sudáfrica, regresó a Inglaterra y, durante su rehabilitación, conoció a Andy, que también se había quedado tetrapléjico a causa de un accidente jugando al rugby. "Me mostró que hay un futuro después de una lesión de médula espinal, él es la prueba viviente de eso", contaba.

Asimismo, el poder compartir lo que estaba viviendo con compañeros en una situación similar a la suya durante un curso para el manejo de la silla de ruedas también fue de gran ayuda para él: "Fue genial compartir historias y echarnos unas risas. Fue una gran experiencia".

Pasión por la interpretación y 'Sex Education'

Robinson ha estado vinculado a la actuación desde su adolescencia, cuando participaba en funciones escolares, y siempre quiso hacer de su pasión su profesión. Sin embargo, después de la lesión se cuestionó si ese camino era el adecuado para él. "No estaba seguro de querer ponerme ahí fuera como actor. Pero me reevalué y me di cuenta de que necesitaba salir ahí como un actor discapacitado", aseguraba en su encuentro con Back Up Trust.

Tal y como él mismo ha reconocido, la interpretación es algo que siempre ha disfrutado gracias a su "atmósfera colaborativa" y pronto entendió que, más allá de su lesión, quería seguir siento parte de esa atmósfera: "Desde entonces, ha ido escalando y ahora estoy en una serie de Netflix".

Y no cualquier serie de Netflix, sino uno de los fenómenos más aclamados de la plataforma, una ficción adolescente que por fin habla sin tapujos de la sexualidad y representa a colectivos y minorías. En su tercera entrega, sin ir más lejos, ha introducido a un personaje de género no binario, une estudiante interpretade por Dua Saleh.

En cuanto a Isaac Goodwin, el primer rol en pantalla de Robinson (pronto lo veremos en la serie Dalgliesh), tras una segunda temporada en la que tenía un papel muy secundario y supeditado a Maeve, en esta tercera entrega ha crecido hasta convertirse en una pieza fundamental entre los alumnos de Moordale.

Convine señalar que Isaac fue escrito al principio como un joven que había sufrido una amputación, pero los guionistas querían cambiarlo para que se adaptara a la discapacidad del actor elegido. Y es que la importancia del personaje radica en gran parte en que está interpretado por un actor que sufre su misma discapacidad (algo que no siempre es habitual ver en la pantalla).

También conviene recalcar que la trama del joven va mucho más allá de su lesión, producida tras caer de un árbol en su niñez, sin limitar al personaje por su silla de ruedas. Isaac se mueve en ese mismo mar agitado de inseguridades, amores, autoconocimiento y superación por el que navega el resto de personajes, una enseñanza contundente y necesaria para el público internacional que sigue la serie.

¿Y qué le ha enseñado Sex Education a George Robinson? "A tener más confianza y a sentirme más cómodo conmigo mismo. A veces, yo busco la aprobación de la gente, pero Isaac está más que contento con vivir el momento y ser él mismo". La carrera actoral de este buen muchacho que juega mal al rugby pinta meteórica.

