'La chica de nieve' contará con una segunda temporada en Netflix: los nuevos proyectos de Javier Castillo para la plataforma

El pasado enero, el estreno de la serie La chica de nieve, la adaptación del bestseller del escritor malagueño Javier Castillo, suponía un nuevo bombazo para Netflix. Después de meses de espera para la confirmación de una segunda temporada que continúe ahondando en el universo literario protagonizado por la periodista Miren Rojo, interpretada en la ficción por Milena Smith, la plataforma ha anunciado la noticia en sus redes sociales.

De igual forma, Javier Castillo ha informado el cierre de un acuerdo con la plataforma para, además de adaptar El Juego del Alma (la continuación de La chica de nieve), también llevar a la pequeña pantalla El Cuco de Cristal, su última novela publicada que amplía este universo, aunque no supone una continuación directa.

Después de que la primera temporada de La chica de nieve concluyera con la resolución del caso de la niña desaparecida, Amaya, quien era secuestrada por una demente Iris, la serie dejaba abierta la trama delictiva sobre las jóvenes drogadas, violadas y grabadas en una serie de cintas compartidas en la deep web.

Llevo unas semanas con unas ganas increíbles de poder contaros esto, celebrándolo a escondidas hasta que todo fuese oficial, y al fin puedo anunciar a viva voz que estaré trabajando junto a @NetflixES para adaptar dos más de mis historias y llevarlas de su mano a todo el planeta.… pic.twitter.com/KgcmaT2OcD — Javier Castillo (@JavierCordura) March 28, 2023

La historia de Miren Rojo continúa en #ElJuegoDelAlmaNetflix, la adaptación del best-seller de @javiercordura. @milenasmitm vuelve para dar vida a la periodista tras #LaChicaDeNieveNetflix. Próximamente, solo en Netflix. pic.twitter.com/j5rpbA8d8I — Netflix España (@NetflixES) March 28, 2023

Con más de 50 millones de horas vistas y colándose en el top 10 de contenidos más visualizados en 77 países, La chica de nieve se ha convertido en una de las series series españolas más vistas en Netflix en habla no inglesa y habla inglesa.

La ficción protagonizada por Milena Smit (No matarás, Madres paralelas) y el incombustible Jose Coronado (El cuerpo, No habrá paz para los malvados) conquistaba a los amantes de los thrillers, quienes ahora seguirán profundizando en la historia de los periodistas, cuya historia se ambientaba en Málaga para la serie y no en el Nueva York de las novelas.

Recientemente, Castillo también publicaba su nueva novela, El cuco de cristal, englobada dentro de este mismo universo. Una historia que nos traslada a la ciudad de los rascacielos en 2017, donde una médico residente de primer año sufre un infarto y debe recibir un trasplante de corazón. Poco después de la intervención, la protagonista recibe una oferta de la madre del donante para conocer su vida, trasladándose a Steelville, un pequeño pueblo repleto de secretos, donde desaparecerá misteriosamente un bebé.

Castillo también anunciaba la futura escritura de una tercera entrega, que concluirá la trilogía de La chica de nieve y que, con toda probabilidad, llegará de igual manera a Netflix.

La pregunta que más respondo… ¿por cuál de mis libros empezar? ¡Quizá esto os ayude a los nuevos que estáis llegando! ❤️ pic.twitter.com/RcKj7cKyDK — Javier Castillo (@JavierCordura) February 6, 2023

