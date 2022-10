'La casa del dragón' episodio 9: el complot en favor de un nuevo rey que no desea ser coronado

[Este artículo contiene SPOILERS de 'LA CASA DEL DRAGÓN' 1x09]

Nos acercamos al final. El noveno episodio de La casa del dragón, El Consejo Verde, se centra en la Casa Hightower y su fragmentación dentro de la misma tras la muerte del rey Viserys (Paddy Considine). En ausencia de Rhaenyra (Emma D'Arcy) y Daemon (Matt Smith), Alicent (Olivia Cooke) y compañía toman las riendas de Desembarco del Rey. Pero no todo va a ser tan fácil como pensaban en un principio…

Un capítulo interesante, repleto de bellas imágenes y de la mejor música de Ramin Djawadi, pero que una vez más se juega todo a algunos fundamentos difíciles de creer como los cambios de parecer de la reina en su lucha para situar a su hijo en el trono o el bastante inverosímil final. ¿Te ha gustado el penúltimo capítulo de La casa del dragón? Te contamos lo que nos ha parecido a nosotros, como siempre con SPOILERS.

El complot de los Hightower

Era de esperar. Después de la muerte del bueno y pacífico Viserys los Hightower han aprovechado para mover ficha y apartar definitivamente del trono a la legítima heredera. Tanto Rhaenyra como su familia no se encuentran en Desembarco del rey, una oportunidad perfecta para que los verdes lleven a cabo un complot que parte desde el Consejo Privado, ahora Consejo Verde, previo asesinato de Lord Lyman Beesbury (Bill Paterson) por parte de ser Criston Cole (FabienFrankel). Qué miedo sigue dando este ser Criston.

Sin embargo, dentro de los verdes también existe una división, pues Alicent quiere el trono para su primogénito Aegon II (Tom Glynn-Carney), mientras que su padre prefiere apartar a este joven cruel y borracho del poder para situar en él, suponemos, a su hermano Aemond (Ewan Mitchell), quien por primera vez manifiesta su intención y preparación durante años para ser rey. La reina también se encara por primera vez a su padre, pues sabe que fueron las propias ambiciones de la Mano del Rey las que la empujaron desde un principio a ser quien es.

Buscando a Aegon

En la búsqueda de Aegon Targaryen, el heredero que nunca quiso el peso de una corona, se basa gran parte del capítulo, con dos equipos que le siguen la pista: ser Erryk (Elliott Tittensor) y ser Arryk Cargyll (Luke Tittensor), representando a Otto Hightower, y ser Criston y Aemond por mandato de Alicent. Todos abandonan la Fortaleza Roja y recorren un decadente Desembarco del Rey que ya hemos conocido en otras ocasiones donde la pobreza, los trueques o los prostíbulos son solo el principio.

En medio de esta búsqueda descubrimos que Aegon es aún más sádico de lo que habíamos podido observar, pues asiste con frecuenta a peleas clandestinas de niños sin hogar, donde incluso ha abandonado a su suerte a sus propios hijos bastardos. También averiguamos que Mysaria (Sonoya Mizuno), la examante de Daemon a quien hacía tiempo que no veíamos, es Gusano Gris, la Consejera de los rumores entre ciudad y palacio. Un cargo que el repulsivo a la par que bien construido personaje de Lary Strong (Matthew Needham) no tarda en averiguar, así como la lealtad de Lord Casswell (Paul Hickey) a Rhaenyra.

Ser el mejor y más malvado espía de la reina tiene un precio que también nos es revelado en este capítulo, y es que a ser Larys le gusta masturbarse mirando los pies descalzos de Alicent. Una de las escenas más singulares y desde luego fetichistas que hemos podido contemplar desde que comenzara el universo de Juego de tronos.

Un final que podría haber sido definitivo

Si en los episodios previos habíamos visto cómo se iban conformando los dos bandos de la guerra entre verdes y negros, en este ya no queda apenas nadie que no haya expresado su posición respecto al conflicto. Los señores de algunas casas como la Fell son encarcelados por apoyar a Rhaenyra y ese destino le hubiese esperado posiblemente a Rhaenys Targaryen (Eve Best) si “La reina que nunca fue” no hubiera sido tan guerrera y valiente como efectivamente es.

A lomos de su dragona Meleys y demostrando todo su empoderamiento, Rhaenys irrumpe en la coronación de Aegon arrasando con todo y podría haber acabado con todos los verdes de un solo “dracarys”, algo que, sin embargo no hace, pese a su público apoyo a la causa de Rhaenyra. A pesar de sus múltiples posibles razones (prudencia, estrategia, empatía como madre, cualidades de soberana pacífica como lo fuera su primo) no deja de ser un final que sorprende y que, como pasara con el final del capítulo ocho, parece sostenido en débiles fundamentos.

Y es que es la segunda vez que La casa del dragón podría haber acabado de manera definitiva. La primera, en el capítulo ocho cuando Alicent y Rhaenyra acercaron posturas y la Hightower parecía totalmente inclinada a entender que su examiga es la legítima heredera y que nada malo tendría por qué pasarle ni a ella ni a su familia (y todo cambia radicalmente con ese conveniente malentendido de las últimas palabras de Viserys).

La segunda, en este final, cuando Rhaenys podría haber zanjado cualquier guerra civil antes de empezarla de una manera muy sencilla. Es verdad que, si La casa del dragón acabase aquí con su primera temporada, los espectadores nos quedaríamos sin serie y HBO Max sin su producto estrella, pero uno no deja de preguntarse por qué los guionistas crean este tipo de secuencias que restan credibilidad a la ficción.

Solo queda un capítulo más para que acabe la primera temporada de La casa del dragón el próximo 24 de octubre y, pese a tener sus luces y sus sombras, el spin-off de Juego de tronos ya cuenta con millones de fans que siguen la serie fervientemente desde que se estrenara en HBO Max el pasado agosto. Después de la confirmación por parte de George R.R. Martin de su interés en que la historia de Danza de dragones se cuente en cuatro temporadas, parece que tendremos conflicto Targaryen-Hightower para rato.