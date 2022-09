'La casa del dragón': La coordinadora de intimidad desvela las escenas de sexo más difíciles de rodar

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE LA CASA DEL DRAGÓN]

Juego de tronos revolucionó la pequeña pantalla gracias a su ambición, su capacidad de creación de otros mundos, su violencia explícita y también sus escenas subidas de tono. En Poniente, el sexo tiene tanta presencia como cualquier guerra dinástica por el Trono de Hierro y La casa del dragón, precuela centrada en los Targaryen, también ha heredado este aspecto de su predecesora.

En una entrevista para Deadline, Miriam Lucia, coordinadora de intimidad de la ficción fantástica, se ha referido a sus escenas e sexo. Según ha contado Lucia, antes de que arrancara el rodaje ya estuvo presente en las discusiones y las lecturas de guion para que los actores supiera qué se esperaba de ellos en las secuencias íntimas.

Tras la polémica surgida en torno a este tipo de escenas en Juego de tronos, con Emilia Clarke y otros protagonistas denunciando lo difícil y gratuito que podía resultar rodarlas, la coordinadora quería convertir el set de La casa del dragón en un espacio de trabajo seguro. Por ello, colaboró de cerca con Emily Carey (Alicent Hightower), de 18 años, y su marido en pantalla, Paddy Considine (Viserys Targaryen), de 49.

"Emily tenía tan solo 18 años cuando rodó esa escena [en la que Alicent se acuesta con su marido]", ha contado Lucia: "También hablamos de eso con Paddy y nos aseguramos de que estaba bien. Tiene un hijo de la edad de Emily al fin y al cabo".

Tal y como ha relatado Lucia: "Emily me dijo que estaba asustada antes de la escena y que sin una coordinadora de intimidad no habría sabido cómo lidiar con eso. Fue bueno escucharlo después de las declaraciones de Sean Bean sobre que los coordinadores de intimidad arruinan la espontaneidad. Pero entiendo por qué dijo eso, porque él no lo ha experimentado igual y porque esta es una nueva función en el set".

La coordinadora, que reconoce que tras el movimiento MeToo su trabajo ha ganado importancia en la industria, también colaboró de cerca con Milly Alcock, la joven Rhaenyra Targaryen, que comparte escenas íntimas con Matt Smith (Daemon Targaryen), 17 años mayor que ella.

"Hablamos mucho con el director Clare Kilner sobre el episodio de La casa del dragón que ponía nerviosa a Emily", ha afirmado sobre la aproximación a este tipo de secuencias en La casa del dragón: "Hubo mucha preparación antes del día de rodaje. Hace unos años, un director habría dicho en el momento: 'Creo que es mejor si se quita la camiseta ahora' o 'A por ello, chicos, a ver qué pasa'. Ya no puedes hacer eso".

Las escenas de sexo más difíciles de rodar

Al ser preguntada por la secuencia de intimidad más complicada que ha tenido que preparar para la serie de HBO Max, la coordinadora ha asegurado que, dejando de lado lo que está por venir, una de las más difíciles fue la escena de sexo entre Emily y Paddy "por la edad de ella y lo que eso implicaba, y tal vez por cómo se vería y si la había trabajado lo suficiente".

"Pero también con Milly en el mismo episodio", ha añadido: "Cuando rodamos su escena de intimidad con Daemon, Matt Smith tenía casi 40 años y ella solo tenía 20-21. No es menor, pero muchas de estas jóvenes actrices no han hecho escenas así antes".

Como decíamos, tanto Juego de tronos como su precuela son dos apuestas conocidas por su alto contenido sexual, además de por su violencia y sus tramas retorcidas. Sin duda, contar con una coordinadora para las escenas íntimas es fundamental en una ficción en la que el sexo tiene y seguirá teniendo tanta importancia.

