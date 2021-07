Kevin Smith: "Si os parece que mi 'Masters del Universo' es 'woke', os aguantáis"

Con su He-Man rebosando músculos, su Skeletor, su Castillo de Grayskull y ese tono general de épica ochentera y metalera, cualquiera diría que Masters del Universo: Revelación lo tiene todo para satisfacer a los amantes de la veterana franquicia. Sin embargo, parte de dicho fandom ha reaccionado violentamente contra la serie… y al director Kevin Smith le ha faltado tiempo para responderles.

Según Variety, vía IndieWire, los fans que atacan a la serie de Smith se quejan de que esta es demasiado 'woke' (es decir, marcada por una cierta agenda social y de izquierdas). En concreto, lo que más les ofende es la poca presencia del héroe en la historia, cediendo su protagonismo a las chicas del reparto como Teela.

Para expresar ese descontento, los detractores de Smith habrían recurrido a la vieja táctica del 'review bombing'. Es decir, publicar múltiples reseñas negativas en agregadores de críticas, para así bajar la nota media del show. En Rotten Tomatoes, por ejemplo, se ve el contraste entre un 95% de opiniones positivas entre los críticos y una valoración popular del 36%.

"Ya sé que hay gente que dice 'Hey, tío, esta serie es woke", comenta Smith. "Y yo me quedo en plan 'vale, genial, también lo era la serie original de la que estamos haciendo una puta secuela. Ve a verla otra vez: hay chicas en todos los episodios. Asúmelo".

"Ha sido interesante ver quién es un fanático de verdad", prosigue el director. "Porque cualquiera que diga 'Oh, tío, He-Man no sale lo bastante' o algo así no entiende la serie en la que hemos basado el show. Había episodios en los que perdía la espada y nunca se transformaba en He-Man. No era como que He-Man siempre salvaba el día: sus amigos le ayudaban. Esa era la puta clave de la historia", remacha.

Esta no es la primera vez que Netflix atrae este tipo de ataques por una serie ambientada en el mundo de Masters… Recordemos que She-Ra y las princesas del poder, la serie de Noelle Stevenson basada en la contrapartida femenina de He-Man, también causó una tremenda polémica debido a espectadores enfurecidos por su mensaje queer y su grafismo cuqui.