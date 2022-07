Katie Holmes ya no quiere un reboot de 'Dawson crece': "¿Realmente queremos verlos con esa edad?"

Mucho antes de ser Rachel Dawes en Batman Begins, la esposa de Tom Cruise o incluso la Calabaza Putilla de Cómo conocí a vuestra madre, Katie Holmes fue Joey Potter, la dulce chica de al lado del arroyo y mejor amiga de Dawson Leery, el personaje al que daba vida James Van Der Beek. Sin embargo, Katie Holmes no tiene pensado volver a interpretar a Joey, ni en un reboot ni en ningún tipo de continuación de Dawson crece.

Así de contundente se ha mostrado en una reciente entrevista, en la que la actriz ha sido preguntada al respecto. Aunque Holmes ha confesado que la idea de ese reboot ha sido comentada a lo largo de los años, y que en su momento fue considerada por varios miembros del reparto.

"No", comenzaba entre risas. "Estoy muy agradecida por esa experiencia. Definitivamente hemos hablado de ello a lo largo de los años, pero siento que esa serie capturó ese período de tiempo y esa época en todas nuestras vidas. Así que creo que es genial que sientas nostalgia por ella. Yo también. Pero es como, ¿realmente queremos verlos con esa edad? No lo sé. No lo creo. En realidad, todos hemos decidido que no", concluía Holmes.

La actriz no miente al decir que el reboot se ha considerado a lo largo de estos años. La actriz Mary-Margaret Humes, quien daba vida a la madre de Dawson, ya habló de un posible reinicio durante una entrevista en marzo de 2021, revelando que había conversaciones con Holmes y el resto del reparto sobre el regreso a la serie para una posible continuación. Según Humes, su versión ideal de un reboot continuaría directamente donde se dejaron los personajes, centrándose en recuperar la nostalgia de los años noventa que se recordaba con tanto cariño en lugar de una continuación contemporánea y actual.

Pero a juzgar por las declaraciones de Holmes, quien al final era una de las protagonistas que estuvieron ahí hasta la última temporada, no parece que vayamos a tener un revival de la que fue una de las series más icónicas de los 90. La serie que nos descubrió a la maravillosa Joey Potter y, por supuesto, a la propia Katie Holmes, quien se siente muy agradecida por aquella oportunidad y por todo el cariño que ha recibido de los fans a lo largo de los años, pero que prefiere dejar las cosas tal cual se quedaron en Capeside.

