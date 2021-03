Kaley Cuoco será Doris Day en una próxima serie de Warner Bros.

Poco después de que Kaley Cuoco se enterara de que había sido nominada al Globo de Oro por The Flight Attendant, esta afirmaba con entusiasmo a Variety que creía que “hay muchas cosas en mi horizonte; siento que mi carrera acaba de empezar”. En esta misma entrevista ya dejó caer su interés en interpretar a la legendaria actriz Doris Day para un biopic, y varias semanas después medios como IndieWire se hacen eco de que cumplirá su propósito: Cuoco encarnará al mito hollywoodiense en una serie limitada producida por Warner Bros. Television.

La serie parte de la biografía de A.E. HotchnerPillow Talk, que narra la vida de Day desde sus inicios en el mundo de la música. La actriz, que falleció en 2019 a los 97 años, trabajó durante buena parte de su carrera con la misma Warner Bros. que ahora quiere desarrollar su biopic, protagonizando junto a Frank SinatraSiempre tú y yo en 1954 o poniéndose a las órdenes de Alfred Hitchcock para El hombre que sabía demasiado en 1956. Pero, sobre todo, Day fue conocida por las películas que rodó junto a Rock Hudson a finales de los 50 y principios de los 60: Confidencias a medianoche, Pijama para dos o No me mandes flores.

La ficción protagonizada por Cuoco aún no tiene título, pero está en manos de buena parte de los responsables de The Flight Attendant. Esto es, la propia Warner Bros. Television, Berlanti Production y Yes, Norman, la productora de Cuoco. La actriz que se hiciera famosa por The Big Bang Theory ya tiene en marcha una segunda temporada de la celebrada The Flight Attendant, que llegaría a HBO Max en 2022. No se ha tanteado ninguna fecha para la serie limitada sobre Doris Day.