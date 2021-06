Kaley Cuoco rodó su primera escena de sexo en 'The Flight Attendant' y lo pasó fatal

Tras 12 años dando vida a Penny en Big Bang, muchos pensarían que a Kaley Cuoco le podía apetecer apartarse un poco de esa pequeña pantalla en la que la hemos visto crecer desde que debutara con 9 años en Doctor en Alaska. Sin embargo, esta niña prodigio y reina de la comedia ha sabido reinventarse sin cambiar de medio con The Flight Attendant, un thriller con altas dosis de comedia negra que también produce y que le ha valido una nominación al Globo de Oro.

Esta nueva serie que ya ha renovado por una segunda temporada también ha supuesto para la actriz la primera vez que ha rodado una escena de sexo. En el primer episodio, la azafata Cassie Bowden (Cuoco) flirtea con uno de sus pasajeros (Michiel Huisman, de Juego de tronos) en un vuelo a Tailandia. En el país asiático, queda con él, se emborrachan y acaban viviendo una noche de pasión antes de que ella despierte a la mañana siguiente y vea que su acompañante ha sido asesinado.

En una entrevista para The Hollywood Reporter, la actriz ha confesado que estaba nerviosa por hacer esa primera escena de sexo en pantalla. Afortunadamente, como ha revelado, contó con la ayuda de Huisman, que algo sabe de este tipo de secuencias tras tres temporadas interpretando a Daario Naharis en Juego de tronos.

"Nunca había hecho ningún tipo de escena de sexo y tuve una en The Flight Attendant con Michiel", ha relatado: "Él ha estado en Juego de tronos, ha hecho todas estas escenas, y yo no tenía ni idea". Entonces, Cuoco ha pasado a contar lo incómodo que fue el rodaje. "Cuando gritaron '¡Corten!', me puse a planear sobre él como si estuviera en un baño. 'No voy a tocar nada, no voy a mirar nada'. No sabía qué hacer", ha explicado.

"Él me dijo: 'Estás actuando de forma muy rara, estás haciendo esto mucho más difícil de lo que tiene que ser'. Pero estaba totalmente fuera de mi elemento", ha terminado de relatar la actriz, rememorando ese confuso momento.

La intérprete pronto volverá a meterse en la piel de Cassie en la segunda temporada de la serie de HBO Max, basada en la novela de Chris Bohjalian. Poco ha trascendido sobre esta nueva entrega, totalmente inesperada ya que la ficción había sido concebida como miniserie, pero se espera que regresen junto a Cuoco Rosie Pérez (Megan), Zosia Mamet (Annie), Griffin Matthews (Shane), TR Knight (Davey) o Michelle Gomez (Miranda), entre otros.