John Malkovich, vetado en un hotel de lujo de Venecia por tener el certificado anticovid caducado

John Malkovich, que actualmente está en Venecia rodando la nueva serie Ripley para el canal Showtime, basada en el personaje creado por Patricia Highsmith, no ha podido alojarse en el hotel Danieli, uno de los más lujosos de la ciudad de los canales, por no disponer del certificado sanitario reforzado.

Según han publicado algunos medios italianos, como L'Unione Sarda, Malkovich disponía del certificado, pero estaba caducado.

La productora tuvo que buscar a toda prisa una residencia privada alternativa para el actor y cineasta, según ha publicado hoy medio local Il Gazzetino, ya que desde el 10 de enero el llamado Super Green Prass, el pase anticovid que poseen los vacunados y quienes se han curado de la enfermedad, es obligatorio para acceder al transporte público, a las ceremonias y a las ferias, pero también a los hoteles.

"No podemos confirmar ni desmentir noticias sobre nuestros huéspedes o sus reservas", declaró el gerente del hotel, Gianrico Esposito, quien aseguró que lo que sí pueden decir es que el Danieli "respeta todas las leyes vigentes; por lo tanto, al momento del check-in verificamos la validez del Super Green Pass de todos los huéspedes reservados. Si la certificación no está en orden, no se puede dar seguimiento a la reserva".

John Malkovich en Venecia

El actor se encuentra en Venecia para rodar una serie que adapta de nuevo a la pantalla el popular personaje de Tom Ripley, nacido de la imaginación de la escritora Patricia Highsmith. En 1999 fue llevado al cine en la exitosa El talento de Mr. Ripley (1999), dirigida por Anthony Minghella, donde lo interpretaba Matt Damon; el propio John Malkovich encarnó a Ripley en la posterior El juego de Ripley (2002), dirigida por Liliana Cavani.

No obstante, se desconoce el papel exacto que juega Malkovich en esta nueva versión de Ripley. Andrew Scott, Johnny Flinn y Dakota Fanning son los protagonistas anunciados oficialmente por la producción, que se ha visto obligada a cambiar sus horarios de rodaje debido a los numerosos contagios de covid sufridos por actores y extras, que tuvieron que someterse a las cuarentenas a las que obliga la ley.

El equipo a las órdenes del director Steven Zaillian permanecerá un mes en Venecia, algunos de cuyos rincones más emblemáticos, como la plaza San Marco, Campo San Polo, el puente Accademia y la estación Santa Lucia, volverán a los años 50, época en la que se sitúa la historia.

A pesar del veto a Malkovich también se rodará en el Danieli, que ya ha sido utilizado en numerosas películas de la saga de James Bond o The Tourist, con Angelina Jolie y Johnny Depp.