John Cho rompe el silencio sobre la cancelación de 'Cowboy Bebop': "Me desanimé mucho"

Cowboy Bebop fue quizá una de las grandes decepciones del final de 2021. Llamada a ser la adaptación de anime que por fin diera con la tecla tras varios intentos fracasados, la serie se estrenó en Netflix el pasado 19 de noviembre y aunque al principio levantó gran expectación, todo terminó desvaneciéndose con la cancelación de la serie.

Uno de los más afectados por este varapalo fue John Cho, protagonista de la serie junto a Mustafa Shakir y Daniella Pineda y encargado de dar vida al cazarrecompensas Spike Spiegel. Aunque Cho se había mantenido en silencio desde el estreno de la serie, finalmente ha decidido revelar su opinión en torno a la cancelación.

"Fue muy sorprendente y me desanimé mucho", confiesa ahora el actor a The Hollywood Reporter. "La respuesta me ha emocionado mucho. Ojalá hubiera podido contactar con todo el mundo y recibir abrazos... Me desconcierta un poco cómo puedes conectar con gente que no conoces haciendo tu trabajo, pero no lo cuestionaré. Lo valoraré y lo atesoraré. Estoy profundamente agradecido de que alguien se preocupe. Es impresionante para mí", añadía el actor de Searching.

Si bien Cowboy Bebop recibió críticas mixtas, lo cierto es que más de 145.000 fans firmaron una petición para que la serie volviera en una segunda temporada. Sin embargo, la fuerte comunidad de fans no ha sido suficiente para mantener en pie a la producción de Netflix.

"Puse mi vida en ello. Me lesioné durante el rodaje de la serie, así que me tomé un año de descanso por la operación y me dediqué a la rehabilitación, volví y terminé la serie. Tuve que escalar una gran montaña para recuperarme de esa lesión. Me sentí bien conmigo mismo. También rodamos la serie en Nueva Zelanda, así que mi familia se trasladó allí. Fue un gran acontecimiento en mi vida y de repente se acabó", concluía Cho.

