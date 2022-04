Johan Renck (‘Chernobyl’) dirigirá la serie precuela de ‘Dune’

La idea de hacer Dune: The Sisterhood data de 2019, mucho antes de que Dune se estrenara. Warner tenía tanta confianza en la adaptación de Frank Herbert que desarrollaba Denis Villeneuve, con el plan de dividirla en dos partes, que no dudó en planear un spin-off televisivo a la estela de El Pacificador frente a El Escuadrón Suicida o la serie de El Pingüino de Colin Farrell frente a The Batman: todos platos fuertes para su plataforma de streaming, HBO Max. Originalmente el mismo Villeneuve se iba a encargar del piloto de The Sisterhood, pero hoy por hoy el cineasta se halla demasiado ocupado con Dune: Parte 2 (su estreno está previsto para el 20 de octubre de 2023) y el proyecto ha elegido a un sustituto para la puesta en escena de, al menos, sus dos primeros capítulos.

Este, según Variety, es Johan Renck. Prestigioso realizador tras los últimos videoclips de David Bowie (Blackstar y Lazarus) que en televisión ha firmado episodios de Vikings o Breaking Bad, así como la totalidad de los que componen una serie tan aclamada de HBO como Chernobyl. El caché de Renck solo ha ido más en los últimos años, hasta el punto de ser fichado como director de The Last of Us (otra futura ficción de HBO) antes de que las incompatibilidades de agenda le hicieran distanciarse de Craig Mazin, creador de Chernobyl. Parece que Renck está libre para Dune: The Sisterhood, de modo que ahora es la cara más reconocible del proyecto. Uno del que, por lo demás, todavía no se sabe gran cosa.

The Sisterhood se inspira en el amplio canon literario de Frank Herbert y en principio se ambienta 10.000 años antes de los eventos de Dune. Como su título indica, coloca el foco en la célebre hermandad de las Bene Gesserit, organización que controla desde la sombra los hilos del imperio y está íntegramente formada por mujeres. Pudimos conocer a las Bene Gesserit en la propia Dune gracias a que Lady Jessica (Rebecca Ferguson), madre de Paul Atreides (Timothée Chalamet), forma parte de sus filas, pero The Sisterhood supondrá una oportunidad de profundizar en su funcionamiento. La serie aún no ha fichado ningún intérprete, pero se espera que pueda llegar a HBO Max en torno a 2023.

