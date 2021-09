Jennifer Kent, Panos Cosmatos o Ana Lily Amirpour: los espectaculares fichajes de Guillermo del Toro para su nueva serie antológica

Paralelamente a toparse con el mejor momento de su carrera, representado por La forma del agua y sus cuatro premios Oscar (incluyendo Mejor director), Guillermo del Toro nunca ha dejado de trabajar con Netflix. Al desarrollo de Troll Hunters hay que añadirle, de este modo, dos futuros y ambiciosos proyectos con los que el cineasta mexicano lleva tiempo soñando: una adaptación animada de Pinocho y la antología de terror Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight, de la que empezamos a oír hablar en 2018. Hoy sabemos, según recogen medios como IndieWire, que este último proyecto ha cambiado de nombre y ya tiene concretados tanto el equipo como los episodios que conducirá.

Se trata de Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities, y contará con ocho episodios (con una duración posiblemente cercana al largometraje) a cargo de una desopilante lista de directores de terror, algunos consagrados y otros por consagrar. Tenemos a Jennifer Kent, directora de The Babadook y The Nightingale. Tenemos a Panos Cosmatos, responsable de Beyond the Black Rainbow y la delirante Mandy con Nicolas Cage. Tenemos a Vincenzo Natali, que despuntó con Cube y recientemente dirigió En la hierba alta para Netflix. Y también está Ana Lily Amirpour, que luego de fascinar con su debut (Una chica vuelva a casa sola de noche) ha intervenido recurrentemente en antologías televisivas como The Twilight Zone o Hecho en casa, también para Netflix.

“En Cabinet of Curiosities, el aclamado cineasta ganador del Oscar y creador y productor de la serie, Guillermo del Toro, ha reunido una colección de historias sin precedentes que definen el género y pretenden desafiar nuestras nociones sobre el terror”, se puede leer en un comunicado de Netflix sobre la serie. “De lo macabro a lo mágico, de lo gótico a lo grotesco o de lo clásico a lo espeluznante, estos ocho cuentos sofisticados y siniestros (incluyendo dos obras originales de Del Toro) serán llevados a la vida por un equipo de creadores elegido personalmente por Del Toro”.

La lista completa de episodios y sus equipos confirmados (que aún carece de fecha de estreno en Netflix) se compone del episodio que Kent dirige basándose en una idea del propio Del Toro y tiene en su reparto tanto al Andrew Lincoln de The Walking Dead como a Essie Davis, que ya trabajara con la directora en The Babadook. Por otra parte el veterano F. Murray Abraham protagoniza una historia escrita que escribe David S. Goyer (guionista de El caballero oscuro) y dirige David Prior, responsable del film de naciente culto The Empty Man, estrenado el año pasado.

Tim Blake Nelson (visto en Watchmen o La balada de Buster Scruggs) protagoniza otro episodio escrito por Regina Corrado (Deadwood, The Strain) y dirigido por Guillermo Navarro (Narcos). Crispin Glover y Ben Barnes encabezan el que escribe Lee Paterson basándose en un relato de H.P. Lovecraft y contando con la dirección de Keith Thomas (vinculado actualmente a la adaptación de Ojos de fuego de Stephen King). Y nada menos que Peter Weller, protagonista de Robocop, interviene en el de Panos Cosmatos, que también se encarga de escribir.

Por otra parte, Vincenzo Natali dirige uno escrito por David Hewlett que aún no ha confirmado reparto. Como tampoco tiene reparto el que firma Catherine Hardwicke (directora de éxitos como Thirteen, Los amos de Dogtown o, sí, Crepúsculo), ni tampoco lo tiene el de Ana Lily Amirpour, que a cambio cuenta con el garante de estar escrito por Haley Z. Boston, actualmente triunfando en Netflix con la serie de terror Nuevo sabor a cereza. Del Toro no podría estar mejor acompañado, vaya.

