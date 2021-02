Jeffrey Dean Morgan quiere un papel en 'The Boys' tras el final de 'The Walking Dead'

Negan (Jeffrey Dean Morgan) prepara su bate para el desenlace deThe Walking Dead. El 1 de marzo llegarán a España los seis últimos episodios de la décima temporada y, en 2022, la serie de los muertes vivientes llegará a su final con la 11T. Por ello, el actor norteamericano ya se encuentra en la búsqueda de nuevas oportunidades laborales. Y parece tener claro cuál quiere que sea su próximo destino: The Boys.

El creador de la serie Eric Kripke, con el que ya había trabajado con anterioridad en la serie Sobrenatural, ofrecía la oportunidad de aparecer en The Boys a Jeffrey Dean Morgan el año pasado. Un papel que podría haber estado listo para la tercera temporada. Sin embargo, el actor todavía se encontraba ligado a la serie de zombies basada en los cómics de Robert Kirkman, por lo que su agenda era incompatible hasta el momento. El desenlace podría regalarnos una nueva oportunidad, confirmada por el propio intérprete.

El norteamericano se encuentra ya en el set de rodaje de TWD, algo que no ha impedido que comience a echar fichas a la serie de Amazon Prime Video, al hilo de una pregunta de un fan sobre su futura participación en The Boys. "Cuenta con ello. Eric Kripke, ¿me has oído?".

Counting on it. @therealKripke ya hear me? — Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) February 7, 2021

Este podría suponer un nuevo reencuentro entre varios de los miembros del elenco de Sobrenatural. Jensen Ackles es el fichaje estrella de la tercera temporada, quien podría dar vida a Soldier Boy. Por el momento, desconocemos si finalmente Jeffrey Dean Morgan estará en la 3T, pero, por lo pronto, podremos disfrutar de él en uno de los capítulos especiales de TWD, dedicado a su personaje.