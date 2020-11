Jason Momoa se endeudó tras 'Juego de tronos'

Puede que ahora lo conozcas mejor como Aquaman, pero Jason Momoa se hizo famoso hace casi una década en pequeña pantalla en la piel de Khal Drogo, el flamante marido de Daenerys (Emilia Clarke) en Juego de tronos.

Sin embargo, las cosas no fueron fáciles para el actor después de que abandonara Poniente, tal y como ha confesado ahora en una entrevista para InStyle. Al parecer, su marcha de la serie de HBO después de la muerte de su personaje lo dejó "completamente endeudado".

"Estábamos muriéndonos de hambre después de Juego de tronos",ha contado Momoa, casado con la actriz Lisa Bonet, a la publicación: "No podía conseguir trabajo. Es todo un reto cuando tienes bebés y estás totalmente endeudado".

La maldición de 'Juego de tronos'

No es la primera vez que el actor se refiere a las consecuencias negativas de haber participado en el fenómeno de HBO. En una entrevista hace unos meses para EW, ya explicó cómo, tras haber dado vida a Khal Drogo, la gente pensaba que no era capaz de leer diálogos y que solo podía dar vida a guerreros fuertes y silenciosos.

"Durante un tiempo después de la serie, mucha gente me encasilló. Y me dolió mucho. Se pensaban que no hablaba inglés", recordaba Momoa: "No entendían que estaba interpretando a un personaje. No soy como Drogo".

Poco tiempo después, el actor acabaría fichando por el universo cinematográfico de DC, en el que da vida a Aquaman. El año que viene lo veremos en el famoso montaje Snyder Cut de Liga de la Justicia, así como en Dune, donde comparte créditos con Josh Brolin o Javier Bardem, entre otros.