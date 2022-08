Jameela Jamil tuvo una grave lesión dando vida a la villana de 'She-Hulk': "Me desgarré hasta un músculo del culo"

A veces los grandes villanos no nacen, sino que se hacen. Y en el caso del Universo Cinematográfico Marvel hemos tenido unos cuantos, pero el último está por llegar. En la nueva serie del MCU, She-Hulk: Abogada Hulka no solo volveremos a encontrarnos con la increíble criatura interpretada por Mark Ruffalo o conoceremos a Jennifer Walters en la piel de Tatiana Maslany, sino que también tendremos que lidiar con el usual villano de turno. En los primeros adelantos se ha podido ver a Abominación, a quien volverá a interpretar Tim Roth como ya hiciera en la película de 2008, pero esta vez habrá una nueva villana en la función.

Se trata de Titania, la antagonista de She-Hulk: Abogada Hulka y el personaje al que dará vida Jammela Jamil, la actriz británica a la que muchos conocerán por la serie The Good Place, en la que interpretaba a Tahani Al-Jamil. Con Marvel Jamil tuvo que afrontar un gran cambio de registro, aunque no por ello renunció a hacer sus propias escenas de acción sin dobles ni especialista alguno: "¡Oh, lo hice todo yo! Lo hice todo. Me dolía en un lugar que realmente no sabía que existía".

Al parecer, la actriz se sometió a un proceso de entrenamiento tan duro que incluso le provocó una lesión en una zona algo complicada. "Fue algo así como, aunque probablemente tendrás que quitar esto, pero me desgarré hasta un músculo del culo. ¡No sabía que eso era posible!", confesaba entre risas Jamil en una entrevista.

Apenas se sabe nada del personaje de Titania, quien ya han asegurado nada tendrá que ver con los cómics y será una influencer que se entromete en el camino de Jennifer Walters. Según la propia Jamil, será la villana más molesta- del MCU, aunque sin duda ahora la incógnita estará en saber qué hizo para estirar tanto músculos tan recónditos, incluso para una persona con superpoderes.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.