Ismael Cruz Córdova, el elfo negro de 'Los anillos del poder' del que todos hablan

El 7 de abril de 1987 nacía en Aguas Buenas (Puerto Rico, EE UU) Ismael Cruz Córdova, un actor repleto de inquietudes que destacó en su juventud interpretando a Mando en Barrio Sésamo, donde permaneció de 2013 a 2015. El programa infantil supuso un gran incremento en su popularidad, aunque realmente su debut seriéfilo se había producido en 2011 con The Good Wife.

Cruz Córdova mostró su amor por la interpretación siendo tan solo un adolescente. Con tan solo 16 años, el puertorriqueño apareció en el filme Bala perdida (2003), al que siguió la TV movie El cuerpo del delito (2015). Unos primeros pasos que afianzaron su relación profesional con el cine y la televisión.

Después de la fama cosechada por su aparición en Barrio Sésamo, el puertorriqueño terminó despuntando en 2016, un año en el que trabajó en tres películas internacionales y una serie. Cruz Córdova participó en La hija de Dios, filme protagonizado por Ana de Armas y Keanu Reeves, The Pastor (de Deborah Goodwin) y Billy Lynn (de Ang Lee). Una sucesión de largometrajes a los que se sumó su brillante aparición como Héctor Campos en la serie Ray Donovan. Las puertas de Hollywood se abrían de par en par.

Después de pequeñas participaciones en las series Divorce, The Catch y Citizen, Cruz Córdova regresó a la palestra como parte del reparto de las series Berlin Station y The Undoing. Además, el puertorriqueño también hizo un cameo en la serie The Mandalorian, donde interpretó a Qin.

Otras producciones cinematográficas dispares en las que veíamos al actor eran María, reina de Escocia (Josie Rourke, 2018), Miss Bala (Catherine Hardwicke, 2019) y Settlers (Wyatt Rockefeller). Unos títulos a los que se sumarán próximamente Simple Little Lives, The ADK, Finestkind y su colaboración en la serie de Netflix El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro. Unos proyectos que se estrenarán en los próximos meses.

Su lucha por la representación latina en Hollywood

Ahora, su papel como Arondir ha hecho que muchos jóvenes racializados puedan verse representados en pantalla. Un arduo testigo que Orlando Bloom le entregaba al nuevo elfo en la franquicia de El señor de los anillos. La aparición de Cruz Córdova en Los anillos de poder ha despertado toda clase de reacciones sobre su papel, que se ha convertido en una de las grandes bazas de la serie de Prime Video.

"Una vez tuve el sueño de ser un elfo. No fui un chico privilegiado o popular. Crecí en las montañas de Puerto Rico, luchando por encontrar mi propia voz. Soñando el día que en que yo y mi gente existiéramos en los espacios en los que habíamos sido silenciados", señalaba Cruz Córdova en su cuenta de Instagram.

Si bien es cierto, las críticas ante la imposibilidad de un elfo negro en el universo de ESDLA inundaron las redes sociales. Una controversia que no ha amilanado al intérprete, quien se muestra "orgulloso" como el primer elfo latino negro y mantiene la esperanza de que sirva de "inspiración para que al menos una persona haga lo mismo".

