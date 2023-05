La historia real de 'La enfermera', la nueva miniserie de suspense de Netflix

De los productores de El caso Hartung, la serie La enfermera ha logrado colarse en lo más alto de la lista de visualizaciones en Netflix tras su estreno el pasado 27 de abril. La producción danesa protagonizada por Josephine Park (The Rain) y Fanny Louise Bernth (Algo en que creer) adapta el libro The Nurse: Inside Denmark’s Most Sensational Criminal Trial, escrito por Kristian Corfixen y publicado en octubre de 2022.

La serie se centra en el caso real de la enfermera Christina Aistrup Hansen, quien fue juzgada a 12 años por tres asesinatos y un cuarto intento de homicidio en el Hospital Nykøbing Falster, en Dinamarca. Una mujer que administró dosis letales de morfina y diazepam a sus pacientes más vulnerables.

Además, Hansen también fue declarada culpable de darle a su propia hija de 7 años un fuerte medicamento para dormir peligroso para los niños, puesto que su consumo es solo apto para adultos.

Celebrado en la primavera de 2016, el juicio duró 27 días y saltó a la primera plana de todos los medios daneses, involucrando incluso hasta a 70 testigos. La acusada llegó a apelar a la corte nacional, quien reafirmó la sentencia en 2017.

El leitmotiv apuntó hacia su trastorno de personalidad histriónica, una enfermedad por la que los afectados intentan llamar la atención constantemente, actuando inapropiadamente y expresándose de forma dramática.

Muchas sospechas, pero pocas denuncias

Al igual que en la serie, Pernille Kurzmann fue la enfermera que dio la voz de alarma sobre la mala praxis laboral de su compañera y sus sospechas sobre estas extrañas muertes.

Cuando Kurzmann comenzó a trabajar en el Hospital Nykøbing Falster, acababa de terminar la escuela de enfermería y tenía problemas para hacerse amiga de los trabajadores de la salud más experimentados que la rodeaban. Un momento en el que Christina Aistrup Hansen tendió una mano.

"Mucha gente sospechó o vio alguna cosa y, sin embargo, fue la nueva enfermera que estaba en su primer trabajo quien no solo sintió que algo iba mal, sino que realmente hizo algo al respecto y arriesgó todo", señala el director de la serie Kasper Barfoed (Código de defensa, Trom).

"Lo que realmente me interesó más de todo esto fue cómo pudo suceder esto durante tanto tiempo, cuando, después de que todo fuera revelado, mucha gente parecía que había tenido sospechas. Esto no es solo sobre una asesina loca, es sobre cómo consigue el sistema prevenirnos de hablar o cómo se protege a sí mismo", concluye el realizador.

Tras los pasos de otras producciones como El ángel de la muerte, Netflix estrenaba con gran éxito esta ficción que promete seguir dando de qué hablar en las próximas semanas. A continuación, el tráiler de La enfermera, disponible ya en Netflix:

