Hilary Duff confirma que no habrá revival de 'Lizzie McGuire'

Confirmado: Disney+ ha cancelado definitivamente el revival de Lizzie McGuire, la serie adolescente que catapultó a la fama a Hilary Duff y que iba a volver para mostrarnos qué había sido de la joven protagonista en su treintena.

La propia Duff ha informado sobre la cancelación en redes sociales.

"Me he sentido tan honrada de tener al personaje de Lizzie en mi vida. Ha tenido un impacto muy duradero en muchos, incluida yo", ha comenzado la actriz: "Ver la lealtad y el amor de los fans hacia ella, hasta hoy en día, significa mucho para mí. Sé que ha habido esfuerzo y conversaciones para intentar sacar adelante un reboot, pero tristemente y pese a los esfuerzos, no va a pasar"

"Quiero que cualquier reboot de Lizzie sea honesto y auténtico con respecto a quién sería Lizzie ahora. Es lo que el personaje se merece", ha continuado: "Podemos tomarnos todos un momento para lamentar la maravillosa mujer que habría sido y las aventuras que habríamos vivido con ella. Estoy muy triste, pero os prometo que lo hemos intentado todo y simplemente las estrellas no se han alineado". La actriz se ha despedido con un guiño jocoso a What Dreams Are Made Of, el tema que cantaba en la película Lizzie Superstar.

El revival de la serie que Duff protagonizara a principios de los 2000 lleva tiempo en dificultades debido a las dudas de la Casa del Ratón sobre cómo afrontar la historia. En enero, el rodaje quedaba en pausa después de que su creadora, Terri Minsky, abandonara la serie debido a diferencias creativas. Minsky estuvo detrás de la serie original, emitida por Disney Channel entre 2001 y 2004.

Un mes más tarde, Duff, descontenta con las decisiones de Disney y la marcha de Minsky, afirmaba que lo mejor para el revival era que fuera emitida en Hulu sin restricciones. "No estaría haciendo justicia al público si limitara las realidades de una chica de 30 años según una calificación PG", aseguraba.

Recordemos que esta secuela de Lizzie McGuire tenía la intención de seguir a su protagonista ya entrada en la treintena y con Hilary Duff volviendo a ponerle rostro, mientras que también regresaban los actores que encarnaron a su familia y Adam Lamberg como Gordo, el mejor amigo de Lizzie en el instituto.