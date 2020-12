Henry Cavill ha sufrido una lesión durante el rodaje de ‘The Witcher’

No se puede decir que en la segunda temporada de The Witcher esté todo yendo como la seda. De hecho, y aunque dejaran atrás 76 millones de espectadores en Netflix con su primera entrega, la adaptación de los libros de Andrzej Sapkowski no regresará hasta 2021, en caso de que los múltiples percances sufridos durante su rodaje no provoquen un retraso más allá de esa fecha. The Witcher tuvo que detener en primer lugar la producción cuando Kristofer Hivju anunció que tenía coronavirus, y posteriormente hizo lo propio cuando cuatro miembros del equipo también dieron positivo, el pasado noviembre.

Historial de desgracias al que, ahora, hay que sumar la lesión de Henry Cavill. Según recoge The Sun el actor protagonista de The Witcher se hizo daño en la pierna cuando se encontraba rodando una escena de acción sujeto a un arnés, a una altura de seis metros del suelo. “Estaba en la pista de entrenamiento y le pasó algo en la pierna. Se levantó y claramente tenía mucho dolor”, recuerda un miembro del equipo. Cavill no necesitó que trajeran una ambulancia y todo apunta a que se trata de una lesión muscular leve, pero desde entonces no ha podido seguir trabajando. “Ha liado todo el calendario de rodaje porque no puede caminar bien. Tiene que llevar una armadura pesada y no puede hacerlo con esa lesión”, se lamentaba este mismo miembro.

The Witcher se está rodando en los estudios Arborfield, al oeste de Londres, y aunque se haya quedado momentáneamente sin su actor protagonista el plan es seguir con la producción, rodando todo lo que se pueda sin Cavill antes de que sobrevengan las vacaciones de Navidad y el equipo se tome un descanso. La idea es que el rodaje pueda terminar a tiempo para que la segunda temporada se estrene el año que viene, dentro de un ambicioso plan de Netflix para seguir sacando rédito de las aventuras de Geralt de Rivia. Plan que contempla, además de más temporadas de The Witcher, una precuela en acción real y una serie animada, llamadas Blood Origin y Nightmare of the Wolf respectivamente.