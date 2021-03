HBO trabaja en tres nuevas precuelas de ‘Juego de tronos’

A medida que pasa el tiempo es más fácil olvidar lo cuestionada que fue Juego de tronos en sus últimos compases y quedarse con lo importante: fue un absoluto fenómeno cultural como no habíamos visto nunca, y tan rentable para HBO que había que ponerse rápido con la producción de ficciones derivadas. House of the Dragon es la primera de ellas: ambientada 300 años antes de los acontecimientos descritos por George R.R. Martin en Canción de hielo y fuego, cuenta con el protagonismo de Paddy Considine, Olivia Cooke y Matt Smith, y ya se encuentra en pleno rodaje. Pero, claro está, aún hay más. Mucho más.

En las últimas semanas supimos que la cadena valoraba producir tanto una serie animada como una adaptación de Cuentos de Dunk y Egg, trilogía de novelas cortas que Martin recopiló en El caballero de los Siete Reinos. Ahora, Deadline revela que los planes de HBO son más ambiciosos, pues ahora mismo hay tres nuevos spin-offs sobre la mesa, identificados con títulos provisionales. El primero de ellos es Sea Snake (también apodado 9 Voyages), que ahora mismo es también el que se encuentra más avanzado, con la dupla de Martin y Bruno Heller procedente de Gotham y El mentalista como guionistas principales.

Sea Snake se centraría en las aventuras de Ser Corlys Velaryon, Lord Comandante de la Guardia Real de Aegon I Targaryen (fundador de la dinastía) que emprende un largo viaje en compañía del Lobo de Hielo por todo el mundo, pasando por lugares como Pentos, Rocadragón, Poniente, Lys, Tyrosh o Myr. Ejercería como precuela de House of the Dragon (centrada en la Casa Targaryen), y también ha trascendido que en cierto momento Velaryon alcanzaría la cima más alta de Poniente, encontrándose con una zona de mares congelados e icebergs que nos hace pensar en que, sí, el protagonista llegaría a lo que hoy conocemos como el Muro.

Los otros dos proyectos no están tan definidos como Sea Snake, pero tienen una vinculación algo más estrecha con los espectadores de la serie. Uno es Flea Bottom; es decir, Lecho de Pulgas, que es el nombre con el que se conoce el barrio más empobrecido de Desembarco del Rey y que ya aparecía con asiduidad en las primeras temporadas de Juego de tronos. El segundo es 10.000 ships, y como Sea Snake narra otro épico viaje: el de la princesa guerrera Nymeria y los Rhoynars. Si te suena el nombre de Nymeria es porque es el de la loba huargo de Arya Stark, que la bautizó en honor a la guerrera que viajó de Essos a Dorne tras la derrota de sus hombres en la Segunda Guerra de las Especias.

“Una de las mejores cosas de House of the Dragon es que no es una historia establecida que te lleva a Juego de tronos, sino que muestra muchos huecos”, declara Casey Bloys, jefe de contenido de HBO, en torno a estos proyectos. “Hay muchas oportunidades e historias que contar”. Está por ver si Sea Snake, Flea Bottom o 10.000 ships se materializan, pues no hay que olvidar que una vez pudieran rodarse tendrían que recibir luz verde de HBO: algo que no consiguió el piloto de la serie que iba a protagonizar Naomi Watts.