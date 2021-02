HBO quiere que ‘Territorio Lovecraft’ continúe con una segunda temporada

El piloto de Territorio Lovecraft fue recibido a su estreno en HBO con una pasión ensordecedora, que no obstante empezó a difuminarse a partir de los siguientes episodios. La adaptación de la novela homónima de Matt Ruff practicó entonces un particular acercamiento al terror y la cuestión racial que no gustó a todos, pero que por lo que parece dejó unas buenas cifras de audiencia en lo que respecta a HBO. Algo que podemos deducir de las palabras de Casey Bloys, presidente tanto de HBO como de HBO Max que, en el mismo encuentro donde aclaraba la fecha de Peacemaker, aseguró su intención de darle continuidad a Territorio Lovecraft.

¿Cuál es el problema? Que la primera y por ahora única temporada de la serie ya terminó de adaptar el libro de Ruff, por lo que ahora la showrunner Misha Green y su equipo han de encontrar otras formas de proseguir la historia. Bloys asegura estar “esperanzado” de que a Green se le ocurra algo. “Tenía un libro del que partir en la primera temporada. Ella y sus guionistas querían tomarse un tiempo antes de imaginarse qué podía ocurrir con estos personajes fuera del libro, que es un viaje que queremos hacer. Todos queremos asegurarnos de que tenga una historia que contar”, explicaba Bloys.

“Y en ello está ahora, trabajando en estas ideas. Tengo grandes esperanzas, al igual que las tiene Misha, así que démosle tiempo para trabajar”. Green, así las cosas, estaría indagando en una posible secuela de Territorio Lovecraft acorde a los deseos del estudio, pero lo cierto es que su agenda está bastante apretada estos días. Ya ha confirmado encargarse del guion de una próxima película de acción de Nikki Caro (Mulan) y además recientemente supimos que iba a dirigir la secuela de Tomb Raider con Alicia Vikander una vez Ben Wheatley abandonara el proyecto. Es de suponer que, entre proyecto y proyecto, Green siga dándole vueltas a cómo continuar la historia de Ruff más allá de la novela.