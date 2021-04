‘Halston’: Primer vistazo a lo nuevo de Ryan Murphy con Ewan McGregor como icono de la moda

Ryan Murphy siempre ha sido un tipo muy prolífico, pero cuando firmó cierto contrato con Netflix probó a superarse a sí mismo en torno a cuántos proyectos podía llegar a firmar a lo largo de un único año. Así, dentro de Netflix su firma ha venido estampada en películas como The Prom o The Boys in the Band, mientras lanzaba una cantidad inagotable de series: The Politician, Hollywood, Ratchet… y ahora Halston, la nueva ficción que debuta en la plataforma este 14 de mayo. Halston está protagonizada por Ewan McGregor, y ante la cercanía del estreno Entertainment Weekly ha tenido acceso a varias imágenes de la serie.

Ewan McGregor es Roy Halston Frowick Entertainment Weekly

Lo nuevo de Ryan Murphy busca profundizar en la figura de uno de los diseñadores de moda más célebres de todos los tiempos: Roy Halston Frowick. Durante los años 70 y 80, Halston vistió a las grandes estrellas del momento, de Elizabeth Taylor a Lauren Bacall pasando por Liza Minnelli, mientras se convertía en un icono inagotable de la comunidad LGTBQ. En base a los intereses de Murphy, no es de extrañar que Halston despierte tanta fascinación en él, canalizada a través de una serie cocreada por Daniel Minahan. Halston contaría el auge del diseñador y cómo se las apañó para convertir su nombre (inventado) en “un imperio mundial de la moda, símbolo de lujo, sexo y fama”.

Liza Minnelli con Halston Entertainment Weekly

Krysta Rodriguez como Liza Minnelli Entertainment Weekly

Rory Culkin como Joel Schumacher Entertainment Weekly

La serie sin embargo no se detendría ahí, puesto que también se ocuparía de la opa hostil que obligó a Halston a luchar “por el control de su activo más preciado… el nombre Halston”. Entre las imágenes facilitadas por Netflix podemos ver a McGregor caracterizado como Halston, así como un póster y una serie de fotos Polaroids (estilo las que cultivó Andy Warhol) donde podemos ver al resto del reparto. Están Krysta Rodriguez como la citada Liza Minnelli, Rebecca Dayan como la diseñadora Elsa Peretti, Gian Franco Rodriguez como el artista Victor Hugo, David Pittu como el ilustrador Joe Eula, Vera Farmiga como Adele y Rory Culkin como el cineasta Joel Schumacher.

David Pittu como Joe Eula Entertainment Weekly

Rebecca Dayan como Elsa Peretti Entertainment Weekly

Gian Franco Rodriguez como Victor Hugo Entertainment Weekly

Aunque no aparezca retratado, el proyecto de Murphy también contará con Bill Pullman como el empresario David Mahoney. Es de suponer por lo demás que, antes del estreno de Halston el 14 de mayo, Netflix lance un tráiler para anunciar la serie en todo su esplendor.