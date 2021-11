Hailee Steinfeld y Jeremy Renner revolucionan la Navidad con 'Ojo de Halcón': "Ha sido una montaña rusa salvaje y emocionante"

Nunca has visto nada igual. Es la eterna promesa de cualquier franquicia que se precie y el MCU no es una excepción. Cada vez que se estrena una apuesta nacida de los cómics de la editorial, llega la consiguiente coletilla: “Nunca has visto nada igual”. Como en todo, el augurio a veces se cumple y otras veces no, aunque es innegable que Marvel Studios está haciendo un esfuerzo titánico por reinventarse en cada nuevo título, sobre todo con sus series.

Sin ir más lejos, Bruja Escarlata y Visión, esa reflexión sobre el duelo pasada por la historia de la sitcom, es probablemente la ficción marvelita que más se acerca a cumplir lo prometido, aunque Jeremy Renner advierte sobre Ojo de Halcón: “Puedes esperar lo inesperado. Hay todo lo que quieres y más”. La quinta serie del estudio para Disney+, que se estrena el 24 de noviembre, debuta ya de entrada como la primera apuesta navideña (no, Iron Man 3 no cuenta) del universo comandado por Kevin Feige.

“Soy un gran fan de las películas de Navidad”, nos cuenta el director y productor Rhys Thomas (SNL, Documentary Now!), que cita referentes como Jungla de cristal o Arma letal, así como la propia ciudad de Nueva York en esta época, para el rodaje: “Acción en Navidad es una de las mejores combinaciones posibles”.

Un flechazo

Thomas no se considera un friki de los cómics, pero conocía bien al Ojo de Halcón ideado por Matt Fraction y el dibujante español David Aja, por lo que, cuando Marvel Studios le preguntó qué historia le gustaría llevar a la pantalla, respondió con ese arco de las viñetas: “Clint me permitía dar rienda suelta a mi fanatismo por la comedia de acción, por las buddy movies de Shane Black o La jungla de cristal. Y, como fan del MCU, rodar acción con un Vengador es muy loco”.

¿Y qué hace Clint Barton (Jeremy Renner) en Nueva York durante los días previos a las fiestas? Acudir a un musical de Steve Rogers, una idea “tonta” de Thomas a la que Feige no pudo resistirse. “Se me ocurrió reflexionando sobre qué molestaría a Clint y me divertía la idea de una versión sudorosa y más joven de Ojo de Halcón bailando en el escenario”, cuenta el director, afirmando que la pieza del compositor Marc Shaiman es el mejor preámbulo de la serie.

Así, nos reencontraremos con un Barton post-Lapso que intenta recuperar el tiempo perdido con su mujer e hijos mientras la culpa por sus años como Ronin y el dolor por la muerte de Natasha (Scarlett Johansson) lo atormentan. Para colmo, una nueva amenaza lo obliga a aunar fuerzas con Kate Bishop (Hailee Steinfeld), afinadísima arquera y su mayor fan.

La actriz y cantante aún recuerda aquella llamada de Marvel Studios confirmándole que daría vida a la heroína favorita de los Marvel Zombies: “Me sentí abrumada y sobrepasada de felicidad. Ha sido una montaña rusa salvaje, increíble, épica y emocionante”. No sabemos si Ojo de Halcón será tan original o épica como promete, pero, con sus villancicos, sus musicales y esta entusiasta heroína millennial, suena a flechazo en la diana del MCU.

¿Quién es Kate Bishop?

Esta diestra arquera creada por Allan Heinberg y Jim Cheung debutó como parte de Jóvenes Vengadores (2005) en un periodo especialmente oscuro en Marvel, con los vengadores disueltos y el Ojo de Halcón original muerto.

La coyuntura propició que varios aprendices de superhéroe crearan este nuevo equipo, en el que Bishop tomaba el relevo de Barton. Aunque este terminaría volviendo de entre los muertos, adoptaría primero la identidad de Ronin y después compartiría la de Ojo de Halcón con la habilidosa Kate.

Marvel Studios adapta ahora la serie comiquera Ojo de Halcón (2012-2015), firmada por Matt Fraction y el dibujante español David Aja, con el tándem (y Lucky the Pizza Dog) luchando contra la mafia callejera. Así, la joven aprendiz da el salto a la pantalla tras haber fidelizado a los fans en las viñetas y Rhys Thomas promete que traerá “energía nueva” al MCU. ¿Quién necesita poderes teniendo el carisma de Steinfeld y la puntería de la autodenominada mejor arquera del mundo?

