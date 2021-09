'Grendel': Netflix da luz verde a su serie sobre el supervillano más peligroso

Su nombre no es tan conocido como los de Joker o el Doctor Muerte, pero, en lo que a supervillanos de cómic se trata, Grendel es toda una estrella. Para empezar, porque este asesino enmascarado nació como protagonista de su propio tebeo. Ahora, Netflix llevará sus truculentas aventuras a la pantalla en forma de serie.

Andrew Dabb (Supernatural) será el showrunner de esta adaptación, que pondrá en movimiento las historias escritas y dibujadas por Matt Wagner. El show cuenta ya con un reparto casi completo, con Abubakr Ali (Kathy Keene) como el villano protagonista.

Jaime Ray Newman (Dopesick), Julian Black Antelope (Flash), Madeline Zima (Californication), Kevin Corrigan (The Get Down), Emma Ho (The Expanse), Erik Palladino (Watchmen), Brittany Allen (What Keeps You Alive), and Andy Mientus (también salido de Flash) figuran, asimismo, en el elenco.

Nacida en 1982 como una iniciativa indie, y con una larga historia de publicación, Grendel cuenta la historia de Hunter Rose, un millonario escritor de inciertos orígenes que aspira a convertirse en el rey del hampa de Nueva York. Licántropos, vampiros, demonios y gangsters se dan cita en un relato sangriento cuyo estiloso grafismo en blanco, negro y rojo ha generado multitud de secuelas y spin-off en papel.